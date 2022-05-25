COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

不符保姆資格　中市議員爆持續托超收8年

▲民進黨多位議員要求盧市長必須從制度面檢討，不要讓虐嬰案悲劇再發生(圖／柳榮俊攝2022.5.25)
▲民進黨多位議員要求盧市長必須從制度面檢討，不要讓虐嬰案悲劇再發生(圖／柳榮俊攝2022.5.25)

記者柳榮俊/台中報導

2022-05-25 17:19:02

台中市4月發生保母疑施虐，導致110個月大男童頭顱重創，需進行開顱手術。民進黨多位議員今(25) 日市政聯合總質詢指出，近日追查發現，該保姆竟不符合托育人員資格，卻仍可以持續收托8年，今還違法超收15童，究竟是哪邊出了問題？議員要求盧市長必須從制度面檢討，不要讓悲劇再發生，「虐兒0容忍」絕對不打折。

我是廣告 請繼續往下閱讀

議員謝志忠表示，曾於今年427日召開記者會訴求「虐兒0容忍」，夏姓保姆稱孩子喝奶噎到導致住院，但醫院診斷書指孩子顱骨骨折、創傷性硬腦膜下出血及多處損傷，日前經查，104年該褓母就因「情緒易失控且遊走超收違法邊緣」「評估其擔任托育人員會有潛在危險」，不符合托育人員資格，但她竟還能收托長達8年，至今還發現違法超收15童，簡直太扯。謝志忠說，1歲童開刀後復健影片，只見頭上有著明顯的大疤痕，身上仍多處包紮，令人不捨。


王立任議員表示，該不符合托育人員的保母，竟可在台中市明目張膽違法多年，市府卻沒辦法監督控管，整個保母制度，究竟出了什麼問題？而台中統計4100多位保母，供需到底夠不夠，不合法保母怎能超收？市府不該沒有任何防治與稽查。


議員張耀中說，華興托嬰中心虐嬰案後續處理，也向社會局提出質疑，市府之前曾向家長承諾會舉行家長見面會，讓家長了解受虐案的實情及市府的處理方式，但是幾個月過去了，家長見面會沒開，到底有幾個嬰兒受虐？失職人員是誰？失職人員應該受什麼處分？家長完全不知情。


議員張玉嬿、黃守達、林德宇等人共同主張，制度不夠透明完善人心惶惶，許多家長找托育人員都得靠私下詢問打聽、口耳相傳，導致悲劇一再發生，還要讓家長心痛幾次。市府必須要強化兒童安全網，安全托育人員安全識別，完善培訓，落實保護兒童機制，才能讓家長真正安心。


市長盧秀燕表示，夏姓保母並未取得合法登記，依據104年資料，社會局未讓夏姓保母登記並予以註記，此案為個人違法收托行為，必須自負刑責，司法不會容許，市府已移送法辦，必定嚴格重辦；她強調，市府積極把關並公告合法送托機構，呼籲家長送托前一定要查詢，市府也會繼續多加宣導。


社會局指出，夏姓保母曾申請登記居家式托育服務，因資格不符遭社會局駁回，夏姓保母明知沒有取得登記仍故意違法收托，並提供不實資訊給家長，收托15人更遠超過照顧比，社會局日前已依兒少權法第82條，加重裁處20萬元罰鍰並公布姓名；此外，虐待情事經調查屬實，則違反兒少權法第49條，最重可再處60萬元，社會局將依法裁處，絕不寬貸；社會局也將對夏姓保母提出獨立告訴，持續支持被害幼兒家庭。

確診未及時上傳開罰　議員為醫療人員請命

中市薪資六都最低　議員質疑宜居城市？

中市PCR檢測量能飽和　蔡其昌協請中央支援檢測機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀