不符保姆資格　中市議員爆持續托超收8年

台中市 4 月發生保母疑施虐，導致 1 歲 10 個月大男童頭顱重創，需進行開顱手術。民進黨多位議員今 (25) 日市政聯合總質詢指出，近日追查發現，該保姆竟不符合托育人員資格，卻仍可以持續收托 8 年，今還違法超收 15 童，究竟是哪邊出了問題？議員要求盧市長必須從制度面檢討，不要讓悲劇再發生，「虐兒 0 容忍」絕對不打折。

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議員謝志忠表示，曾於今年 4 月 27 日召開記者會訴求「虐兒 0 容忍」，夏姓保姆稱孩子喝奶噎到導致住院，但醫院診斷書指孩子顱骨骨折、創傷性硬腦膜下出血及多處損傷，日前經查， 104 年該褓母就因「情緒易失控且遊走超收違法邊緣」「評估其擔任托育人員會有潛在危險」，不符合托育人員資格，但她竟還能收托長達 8 年，至今還發現違法超收 15 童，簡直太扯。謝志忠說， 1 歲童開刀後復健影片，只見頭上有著明顯的大疤痕，身上仍多處包紮，令人不捨。

王立任議員表示，該不符合托育人員的保母，竟可在台中市明目張膽違法多年，市府卻沒辦法監督控管，整個保母制度，究竟出了什麼問題？而台中統計 4100 多位保母，供需到底夠不夠，不合法保母怎能超收？市府不該沒有任何防治與稽查。

議員張耀中說，華興托嬰中心虐嬰案後續處理，也向社會局提出質疑，市府之前曾向家長承諾會舉行家長見面會，讓家長了解受虐案的實情及市府的處理方式，但是幾個月過去了，家長見面會沒開，到底有幾個嬰兒受虐？失職人員是誰？失職人員應該受什麼處分？家長完全不知情。

議員張玉嬿、黃守達、林德宇等人共同主張，制度不夠透明完善人心惶惶，許多家長找托育人員都得靠私下詢問打聽、口耳相傳，導致悲劇一再發生，還要讓家長心痛幾次。市府必須要強化兒童安全網，安全托育人員安全識別，完善培訓，落實保護兒童機制，才能讓家長真正安心。

市長盧秀燕表示，夏姓保母並未取得合法登記，依據 104 年資料，社會局未讓夏姓保母登記並予以註記，此案為個人違法收托行為，必須自負刑責，司法不會容許，市府已移送法辦，必定嚴格重辦；她強調，市府積極把關並公告合法送托機構，呼籲家長送托前一定要查詢，市府也會繼續多加宣導。