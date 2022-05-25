不符保姆資格　中市議員爆持續托超收8年

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議員謝志忠表示，曾於今年4月27日召開記者會訴求「虐兒0容忍」，夏姓保姆稱孩子喝奶噎到導致住院，但醫院診斷書指孩子顱骨骨折、創傷性硬腦膜下出血及多處損傷，日前經查，104年該褓母就因「情緒易失控且遊走超收違法邊緣」「評估其擔任托育人員會有潛在危險」，不符合托育人員資格，但她竟還能收托長達8年，至今還發現違法超收15童，簡直太扯。謝志忠說，1歲童開刀後復健影片，只見頭上有著明顯的大疤痕，身上仍多處包紮，令人不捨。
王立任議員表示，該不符合托育人員的保母，竟可在台中市明目張膽違法多年，市府卻沒辦法監督控管，整個保母制度，究竟出了什麼問題？而台中統計4100多位保母，供需到底夠不夠，不合法保母怎能超收？市府不該沒有任何防治與稽查。
議員張耀中說，華興托嬰中心虐嬰案後續處理，也向社會局提出質疑，市府之前曾向家長承諾會舉行家長見面會，讓家長了解受虐案的實情及市府的處理方式，但是幾個月過去了，家長見面會沒開，到底有幾個嬰兒受虐？失職人員是誰？失職人員應該受什麼處分？家長完全不知情。
議員張玉嬿、黃守達、林德宇等人共同主張，制度不夠透明完善人心惶惶，許多家長找托育人員都得靠私下詢問打聽、口耳相傳，導致悲劇一再發生，還要讓家長心痛幾次。市府必須要強化兒童安全網，安全托育人員安全識別，完善培訓，落實保護兒童機制，才能讓家長真正安心。
市長盧秀燕表示，夏姓保母並未取得合法登記，依據104年資料，社會局未讓夏姓保母登記並予以註記，此案為個人違法收托行為，必須自負刑責，司法不會容許，市府已移送法辦，必定嚴格重辦；她強調，市府積極把關並公告合法送托機構，呼籲家長送托前一定要查詢，市府也會繼續多加宣導。
社會局指出，夏姓保母曾申請登記居家式托育服務，因資格不符遭社會局駁回，夏姓保母明知沒有取得登記仍故意違法收托，並提供不實資訊給家長，收托15人更遠超過照顧比，社會局日前已依兒少權法第82條，加重裁處20萬元罰鍰並公布姓名；此外，虐待情事經調查屬實，則違反兒少權法第49條，最重可再處60萬元，社會局將依法裁處，絕不寬貸；社會局也將對夏姓保母提出獨立告訴，持續支持被害幼兒家庭。