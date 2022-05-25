即使停課　陳其邁：學生一樣可回學校打疫苗

高雄市長陳其邁今(25)日表示，是否在暑假前全面停止實體授課，今晚將召開專家小組會議，相關細節將於明天公布。不過，陳其邁也強調，即使是停課，5月30日校園施打計劃不變，停課學生一樣可回校施打疫苗。另外，針對高雄市自今天起5~11歲兒童接種BNT疫苗，陳其邁也像家長們掛保證「兒童疫苗絕對夠」。
全國教育產業總工會今天表示，目前學生確診最大族群是尚未施打疫苗的小學生及幼兒園生，教育部雖授權各縣市政府彈性調整停課標準，但若下週學校恢復上課，但1個學生確診就要停課3天，將造成不斷停停上上的授課情形，建議教育部做好配套「提早放暑假」。
陳其邁強調，國小生的兒童BNT疫苗主要是安排在5/30起於校園接種，而醫療院所主要是針對105年5/24~106年5/25間出生的5歲兒童，因5歲幼兒體型與小六生距大，接種疫苗要格外小心，因此安排在醫院接種。
陳其邁也表示，包括BNT或莫德納疫苗，都配足夠的量來進行施打，所以也請家長能夠先瞭解疫苗施打的風險，先做好準備，在下週在校園就全面開打。
※【NOWnews 今日新聞
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