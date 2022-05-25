COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

即使停課　陳其邁：學生一樣可回學校打疫苗

▲陳其邁今天表示是否在暑假前全面停止實體授課將在明天公布。不過，即使是停課，5月30日校園施打計劃不變，學生一樣可回校施打疫苗。(圖／高市府提供)
▲陳其邁今天表示是否在暑假前全面停止實體授課將在明天公布。不過，即使是停課，5月30日校園施打計劃不變，學生一樣可回校施打疫苗。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-25 18:09:03

高雄市長陳其邁今(25)日表示，是否在暑假前全面停止實體授課，今晚將召開專家小組會議，相關細節將於明天公布。不過，陳其邁也強調，即使是停課，5月30日校園施打計劃不變，停課學生一樣可回校施打疫苗。另外，針對高雄市自今天起5~11歲兒童接種BNT疫苗，陳其邁也像家長們掛保證「兒童疫苗絕對夠」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全國教育產業總工會今天表示，目前學生確診最大族群是尚未施打疫苗的小學生及幼兒園生，教育部雖授權各縣市政府彈性調整停課標準，但若下週學校恢復上課，但1個學生確診就要停課3天，將造成不斷停停上上的授課情形，建議教育部做好配套「提早放暑假」。

陳其邁強調，國小生的兒童BNT疫苗主要是安排在5/30起於校園接種，而醫療院所主要是針對105年5/24~106年5/25間出生的5歲兒童，因5歲幼兒體型與小六生距大，接種疫苗要格外小心，因此安排在醫院接種。

陳其邁也表示，包括BNT或莫德納疫苗，都配足夠的量來進行施打，所以也請家長能夠先瞭解疫苗施打的風險，先做好準備，在下週在校園就全面開打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

高雄今＋9613例　陳其邁：6/1發2支免費試劑約72萬人受惠

高雄今新增9408確診　陳其邁：正處於社區傳播階段

米其林級主廚團隊展粵菜極緻美味　皇樓中餐廳新菜上桌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您認為蔣萬安是最適合代表國民黨參選台北市長的人嗎？

您認為蔣萬安是最適合代表國民黨參選台北市長的人嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀