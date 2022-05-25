染疫後遺症「慢性疲勞」最常見　國際研究指出高麗蔘補充助改善

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根據各國文獻研究皆指出，新冠病毒確診者在康復可能會出現長時間的疲勞、嗜睡、慢性咳嗽、嗅覺減退、味覺減退、呼吸困難。尤其持續疲勞與呼吸困難最常見 。根據《JAMA》線上發佈的研究顯示，新冠病毒的後遺症可能會持續3個月以上 ，令確診者身心俱疲，即便康復也未見好轉。
▲為研究如何幫助緩解感染後的長期疲勞問題，《韓國高麗蔘學會》2022年春季大會中各項研究顯示高麗蔘有助於改善慢性疲勞。
韓國對照實驗 高麗蔘助緩解慢性疲勞
為研究如何幫助緩解感染後的長期疲勞問題，《韓國高麗蔘學會》2022年春季大會中發佈〈高麗蔘對緩解疲勞、嗜睡和抗壓的效用〉（The Effect of Red Ginseng on Improving Fatigue, Lethargy and Stress Resistance），會中各項研究顯示高麗蔘有助於改善慢性疲勞。
南韓家庭醫學專家金京哲（音譯）所領導的一項研究，針對76名年齡界於20歲至70歲之間的受試者，從對照實驗發現，補充高麗蔘的組別能增強抗壓能力，疲勞、嗜睡等症狀也得到緩解，特別是副交感神經異常而出現慢性疲勞者身上更明顯。
另一項由原州Severance基督教醫院與江南 Severance 醫院共同參與的8周隨機雙盲對照研究，一共招募63名更年期婦女參與試驗，結果顯示，補充高麗蔘組的女性不但改善疲勞症狀、提升抗氧化指標，也監測到粒線體DNA複製有關的生物指標有所提升。
高麗蔘大補元氣 未確診可作為日常保健 調節免疫力助健康打底
從世界衛生組織公佈的資料可知，疲勞是新冠病毒確診者後最常出現的長期後遺症，其他症狀還包括呼吸急促、認知功能障礙。無論是未確診或確診康復者，維持平衡的免疫力，才有辦法抵抗伴隨而來的慢性疲勞與體力下降。
若是一般未確診的民眾，希望透過日常保健調節免疫力，高麗蔘可大補元氣、滋補強身，對增強體力、改善臟腑功能有益，還能調節免疫力，幫助進行健康打底。若是確診期間有使用「清冠一號」等中藥方，由於藥屬性偏涼，容易讓腸胃虛弱族群出現輕微腹瀉，此時補充適量的高麗蔘可進行平衡溫補，緩解用藥之不適。
至於痊癒後有相關身體症狀，高麗蔘亦能補充五臟陽氣、止吐解渴、促進血液循環，可作為染疫後調理之用。如本身有使用高麗蔘之需求，建議應諮詢中西醫師後再行使用。
不只如此！癌症患者補充高麗蔘 改善平均疲勞分數
另外，韓國高麗大學安巖醫院（Korea University Anam Hospital）血液腫瘤科金烈宏（音譯）教授與15家醫療機構組成研究團隊，將438名大腸癌患者隨機分配進行對照試驗，其中一組在16周化療期間服用2次1,000mg的高麗蔘，結果顯示使用高麗蔘的對照組平均疲勞分數明顯改善。
梨花女子大學醫學院分子醫學系教授吳世冠（音譯）在該年會中表示，各國都有許多新冠病毒感染者，在痊癒後仍持續為疲勞、嗜睡症狀所苦。韓國本地的研究團隊希望透過高麗蔘研究，找出幫助緩解這些令人衰弱的後遺症的方式。
▲高麗蔘大補元氣 未確診可作為日常保健 調節免疫力助健康打底
資料來源：
Managing the long term effects of covid-19: summary of NICE, SIGN, and RCGP rapid guideline
Sequelae in Adults at 6 Months After COVID-19 Infection
A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus, 6 October 2021
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