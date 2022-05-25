居家隔離「心好累」快憂鬱症！ 5招提升情緒、改善心理健康

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1. 練習呼吸訓練。
2016年刊載於美國國家衛生院（NIH）的研究表明，63%的焦慮、壓力與憂鬱現象，可經由呼吸訓練得到緩解。呼吸訓練可以緩解交感神經系統的緊張，進而降低情緒反應。研究指出，不必盤腿席地而坐數小時，僅需花5分鐘專注於呼吸訓練上就有正向作用。
另外，《美國心臟協會期刊》於去年6月發布的研究也表明，呼吸訓練中的「阻力式吸氣肌訓練」可幫助降低血壓，甚至等同每週步行30分鐘的運動效果。綜合上述，練習呼吸可能對身心靈皆能達到一定程度的好處。
2. 採取健康飲食。
美國公共衛生協會（APHA）刊載研究指出，人體內有90%的血清素於腸道環境中產生，而血清素正是穩定情緒、促使內心平靜的關鍵因子。研究表示，日常飲食中應盡可能避免精緻糖，並增加蔬菜攝取量、全穀物或用魚類取代肉類，可顯著提升個體的心理健康。
3. 持續運動鍛鍊。
權威醫學期刊《Lancet》曾指稱，未曾鍛鍊者每月約經歷3-4天的心理狀況不穩定；而採取固定鍛鍊者每月報告心理狀態不佳的天數，平均減少約1.5天。這樣的改變不盡然是採取重量訓練或有氧運動的結果，研究指出，僅是快走、散步或爬樓梯，就能對心理健康形成正面影響。
4. 時常接觸自然。
《Scientific Reports》的研究表明，每週在自然環境下度過120分鐘以上，可以帶來更好的心理健康、以及提升整體幸福感。研究認為，戶外環境下充斥著綠色植物，可降低內心的壓力水平；因此常見心理健康療程的「綠色療法」，或許對有精神問題者如憂鬱症、焦慮症患者而言，有關鍵性的作用存在。
需注意的是，疫情期間若欲前往自然環境，需做好相關防疫措施，戴口罩、保持社交距離並遠離人群，仍為必要之舉。
5. 保持社交聯繫。
同為美國國家衛生院刊載研究，指出與沒有「群體意識」的社區相比，具有高度凝聚力的社區，居民罹患精神疾病的風險較低。該現象揭示保持社交聯繫的重要性，即使因疫情難以與親友連絡，適時地與家人分享心情、共同從事活動，為遇到社交困難時獲得支持的一種方式。
資料來源：
Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing
Relationship Between Diet and Mental Health in Children and Adolescents: A Systematic Review
Prevalence, patterns, and predictors of meditation use among US adults: A nationally representative survey
Effect of neighbourhood deprivation and social cohesion on mental health inequality: a multilevel population-based longitudinal study
Association between physical exercise and mental health in 1·2 million individuals in the USA between 2011 and 2015: a cross-sectional study
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