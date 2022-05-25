年輕人診斷胃癌通常已是晚期！ 醫師：要預防應積極接受胃鏡篩檢

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東方人居多
林醫師表示，年輕人佔胃癌患者約5%左右，其中又以女性居多，這可能與女性荷爾蒙接收器有關；而全世界的胃癌患者則以東方人佔多數，為總人數一半以上，這可能與幽門桿菌、生活環境和飲食習慣有關。
林醫師坦言，年輕人和中老年人的胃癌症狀難以區別，因此很容易讓人掉以輕心，平均從有症狀到被診斷都經過1年的時光。 而更可怕的是，由於年輕人的腫瘤擴散能力很強，確診胃癌時很常都已經發展至第3或第4期！
常見症狀
為此，醫師提醒大家需多留意幾個患病的常見症狀：
1. 胃痛
2. 吃到一半容易飽脹
3. 體重下降
4. 貧血、暈眩、喘
5. 腸胃道出血（吐血、解黑便）
6. 年輕人比較容易產生腹水、腹膜轉移
危險因子
造成胃癌的危險因子包括胃癌家族史、基因異常（高風險基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2）、幽門螺旋桿菌感染、肥胖、暴露於金屬粉塵、且有菸酒習慣、飲食方面則常攝取紅肉、燒烤以及高鹽份食物並缺乏水果蔬菜攝取等。
如何預防
由於胃癌在東方國家盛行率較高，要預防胃癌發生，醫師提醒大家，應定期做胃鏡篩檢，也可透過基因檢測了解自己是否屬於高危險群；若出現相關症狀應及時諮詢專科醫師，除了根除幽門螺旋桿菌，也可透過配合健康的生活作息和飲食，以獲得早期治療。
本文經林相宏醫師臉書粉專《胰臟醫師 林相宏》授權報導
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