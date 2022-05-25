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年輕人診斷胃癌通常已是晚期！ 醫師：要預防應積極接受胃鏡篩檢

年輕人診斷胃癌通常已是晚期！ 醫師：要預防應積極接受胃鏡篩檢
年輕人診斷胃癌通常已是晚期！ 醫師：要預防應積極接受胃鏡篩檢

每日健康-每日都做得到的健康

2022-05-25 17:30:52

日前藝人唐玲傳出胃癌末期的消息令人震驚，現年47歲的她於2019年確診胃癌，雖經過8次化療後成功抗癌，但在近日發現癌細胞轉移到卵巢。對於年輕人患胃癌，禾馨民權健康管理診所院長林相宏醫師在臉書粉專《胰臟醫師 林相宏》分享其中的特色與症狀，並告誡通常發現時都已經是晚期，因此鼓勵眾人要預防就要積極接受胃鏡篩檢。

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擁有多年臨床經驗的林醫師指出，少過40歲的年輕人會診斷出胃癌，普遍都是照胃鏡時意外發現的。因為症狀沒有特別明顯，因此很常被年輕人忽視而造成診斷較晚，胃鏡畫面常常讓醫師「為之震驚」。

東方人居多

林醫師表示，年輕人佔胃癌患者約5%左右，其中又以女性居多，這可能與女性荷爾蒙接收器有關；而全世界的胃癌患者則以東方人佔多數，為總人數一半以上，這可能與幽門桿菌、生活環境和飲食習慣有關。

林醫師坦言，年輕人和中老年人的胃癌症狀難以區別，因此很容易讓人掉以輕心，平均從有症狀到被診斷都經過1年的時光。 而更可怕的是，由於年輕人的腫瘤擴散能力很強，確診胃癌時很常都已經發展至第3或第4期！

常見症狀

為此，醫師提醒大家需多留意幾個患病的常見症狀：

1.  胃痛

2.  吃到一半容易飽脹

3.  體重下降

4.  貧血、暈眩、喘

5.  腸胃道出血（吐血、解黑便）

6.  年輕人比較容易產生腹水、腹膜轉移

 

Pexels
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危險因子

造成胃癌的危險因子包括胃癌家族史、基因異常（高風險基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2）、幽門螺旋桿菌感染、肥胖、暴露於金屬粉塵、且有菸酒習慣、飲食方面則常攝取紅肉、燒烤以及高鹽份食物並缺乏水果蔬菜攝取等。 

如何預防


由於胃癌在東方國家盛行率較高，要預防胃癌發生，醫師提醒大家，應定期做胃鏡篩檢，也可透過基因檢測了解自己是否屬於高危險群；若出現相關症狀應及時諮詢專科醫師，除了根除幽門螺旋桿菌，也可透過配合健康的生活作息和飲食，以獲得早期治療。 

 

本文經林相宏醫師臉書粉專《胰臟醫師 林相宏》授權報導

 

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