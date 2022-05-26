房市／成大高材生畢業進信義房屋　挑戰真實「業務力」

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周彥廷加入信義房屋後發現，保障月薪「是真的」，但一開始卻面臨另外的挑戰。他笑說，過去就讀理工科系，並不常需要與陌生人互動，當房仲卻不然，必須要常常和警衛、客戶聊天，因此前1個月「都在尬聊」，直到慢慢熟悉，現在已經有比較專業的知識能夠與客戶分享，也比較了解如何與陌生人對話。
於是，周彥廷慢慢在房仲工作發現成就感，尤其是替自住客戶買到理想的房子，總會令他特別開心。例如有次一對夫妻找他買屋，一問之下才知道，原來這對夫妻早年生意失敗，原本夢想當飛行員的兒子，為了家計決定報考空軍，「以前兒子很幫家裡，現在我們有能力了，也想幫兒子買房成家」；後來，周彥廷真的找到一戶條件適合的房子，一開始屋主對價格很堅持，但聽聞這段故事，竟對價格有所鬆動，最後也順利成交，而買方聽聞屋主的孫子也喜歡飛機，特別送上一款飛機模型當禮物，成就一段特別緣分。
周彥廷說，房仲工作自主性高，成交時不僅在獎金上有所回饋，更有幫助客戶的成就感；或許有人會好奇，高學歷為什麼要當房仲？但他卻認為，與其說業務工作「沒有門檻」，不如說在學階段，並沒有一個科系或專門的學科教導「如何做業務」，所以更要在入行後才有機會學到業務專業及技能，如果公司能提供穩定的月薪保障，同時又有系統性教育課程讓新鮮人無後顧之憂學習，對於剛入行的業務人員是很大的助力，這也是自己選擇加入信義房屋且一待就是多年的主要原因。
信義房屋則表示，為招募更多質優人才，祭出前6個月保障月薪5萬元，並首創30天工作鑑賞期，若期滿不適應，還加發5萬元轉職金，讓新鮮人無痛轉換職涯；職涯發展部分，也提供近百堂教育訓練課程與外訓補助，新鮮人也可利用信福幣自行購書、購買線上學習課程等，此外，也提供透明的升遷管道，包括定期選拔店主管、區主管。詳細資訊可上信義房屋人才招募網站查詢。