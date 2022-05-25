中國堅持清零出大錯！索羅斯：習近平連任後勢力將被削弱
本屆世界經濟論壇年會（World Economic Forum）受疫情影響，延後至5月23日於瑞士達沃斯（Davos）展開。論壇進入第二日，有著「金融巨鱷」之稱的91歲匈牙利裔社會運動學家索羅斯（George Soros）發表了公開演說。索羅斯指出，俄烏戰爭可能成為第三次世界大戰的開端，並分析AI人工智慧如何助長集權社會，同時指出中、俄領導人是「開放社會最大威脅」，而他們也將因各自「犯下的錯」導致高壓政權終將迎來終結的命運。
綜合《彭博社》、《路透社》等外媒報導，索羅斯現年91歲，出生匈牙利的他也是納粹大屠殺倖存者，於1992年做空英鎊而聲名大噪，現在是美國億萬富翁；他昨（24）日於世界經濟論壇指出俄羅斯入侵烏克蘭的行為，可能是第三次世界大戰的開端；這場戰爭代表的是開放社會與中、俄等正在崛起的封閉社會之間更廣泛的鬥爭，當全球將資源挹注在這場戰事上，阻止氣候變遷、避免核戰爭或控制疫情等議題將退居二線，而文明社會將逐漸凋零乃至終結，西方維護自由文明的最佳方式，就是「擊敗俄羅斯總統蒲亭軍隊」。
而提到開放社會與封閉社會（closed societies），索羅斯認為中俄等專制政權正在崛起，開放社會則受到圍攻，而「數位科技」尤其是人工智慧將會是封閉社會控制人民最方便的工具。例如習近平領導的中國積極蒐集個人資訊與數據、甚至監控公民，手段的侵略性更勝以往所有國家，而西方則因為擔心侵害個資而對數位科技猶豫不決；此外，他也提到在全球疫情流行期間，中國也藉此將數位科技與人工智慧合法化，用於控制新冠病毒。
索羅斯也批評，俄羅斯總統蒲亭與中國國家主席習近平通過恐嚇來統治，但都犯了「嚴重錯誤」；習近平的錯就是在國內的防疫政策採取嚴格的「清零」政策，他提到因為北京當局的封鎖政策，導致中國經濟不只成長放緩，更有可能倒退甚至影響全球經濟，而隨著習近平第二任期即將結束，上海卻因封城政策導致出現近乎「公開叛亂」的局面，索羅斯認為這代表習近平的第三任期就算連任成功，中共中央政治局可能也不會讓他自由選擇下一屆政治局委員，習派影響力與權力將被大大削弱。