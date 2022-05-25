正式起飛！星宇航空兩架A330neo廣體客機6月啟航

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星宇航空A330neo客艙共297個座位，其中商務艙28個、經濟艙269個，全平躺式商務艙以太空銀背殼完整包覆，配備大尺寸走道及座椅隔板、個人置物櫃，讓搭機專屬感大幅提升。經濟艙新型超薄椅背設計提升腿部空間，搭配6向調整皮革頭靠枕、平板架及杯架等貼心設計，讓經濟艙旅客也能有最舒適便利的享受。A330neo全艙等皆搭載4K高畫質個人螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，提供多元娛樂內容，空中影音饗宴再升級。
除了硬體設備的講究，星宇航空也推出新款機上香氛「星宇香2.0」、全艙等咖啡飲品及多款星宇特調。「星宇香2.0」由台灣知名茶香水P.SEVEN調香，延續星宇香的經典核心氣味，融入「台灣茶」主題，以鐵觀音為主調勾勒出溫柔沉穩的氣味輪廓，讓旅客嗅覺感官享有猶如翱翔於宇宙中的寧靜與清新。
廣受旅客喜愛的星宇特調，也配合A330neo啟航同步升級，此次特別與台南知名酒吧Bar Home跨界合作，由主理人黃奕翔親自設計五款全新機上特調，為旅客營造不同凡響的雲端微醺氛圍。此外，機上咖啡也將由台南一街咖啡調配全新風味，更多的嶄新五感服務準備迎接旅客登機體驗。
星宇航空A330neo於6月1日首航曼谷，並預計6月18日起飛航胡志明市，成為飛航曼谷及胡志明市的主力機型，A330neo全機提供免費Wi-Fi服務，商務艙不限流量，經濟艙無限制文字訊息，為歡慶啟航，即日起COSMILE會員預訂六月份往返曼谷及胡志明市航班，即可在官網以USD 1預購30MB方案的Wi-Fi服務，隨著今年將再交付2架A330neo新機，下半年將再視市場狀況，陸續投入日本、新加坡…等航線營運。
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