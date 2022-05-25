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正式起飛！星宇航空兩架A330neo廣體客機6月啟航

▲星宇航空A330neo於6月1日首航曼谷，並預計6月18日起飛航胡志明市。（圖／星宇提供）
▲星宇航空A330neo於6月1日首航曼谷，並預計6月18日起飛航胡志明市。（圖／星宇提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-25 17:34:03

星宇航空今（25）日宣布，現有2架A330neo廣體客機即將於6月1日雙機啟航，正式投入台北-曼谷航線營運，首兩周也飛航台北-馬尼拉航線，並於6月18日起投入台北-胡志明市航線，即日起旅客可上星宇航空官網預訂搭乘全新A330neo執飛航班。

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自2020年開航以來，星宇航空持續以A321neo為主力機型拓展亞洲區域航點，今年迎接雙走道客機A330neo，在客艙軟硬體的設計上皆下足功夫，打造嶄新的五感體驗，讓星宇航空的旅客換機有感。

星宇航空A330neo客艙共297個座位，其中商務艙28個、經濟艙269個，全平躺式商務艙以太空銀背殼完整包覆，配備大尺寸走道及座椅隔板、個人置物櫃，讓搭機專屬感大幅提升。經濟艙新型超薄椅背設計提升腿部空間，搭配6向調整皮革頭靠枕、平板架及杯架等貼心設計，讓經濟艙旅客也能有最舒適便利的享受。A330neo全艙等皆搭載4K高畫質個人螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，提供多元娛樂內容，空中影音饗宴再升級。 

▲經濟艙新型超薄椅背設計提升腿部空間，搭配6向調整皮革頭靠枕、平板架及杯架等貼心設計。（圖／星宇提供）
▲經濟艙新型超薄椅背設計提升腿部空間，搭配6向調整皮革頭靠枕、平板架及杯架等貼心設計。（圖／星宇提供）
除了硬體設備的講究，星宇航空也推出新款機上香氛「星宇香2.0」、全艙等咖啡飲品及多款星宇特調。「星宇香2.0」由台灣知名茶香水P.SEVEN調香，延續星宇香的經典核心氣味，融入「台灣茶」主題，以鐵觀音為主調勾勒出溫柔沉穩的氣味輪廓，讓旅客嗅覺感官享有猶如翱翔於宇宙中的寧靜與清新。

廣受旅客喜愛的星宇特調，也配合A330neo啟航同步升級，此次特別與台南知名酒吧Bar Home跨界合作，由主理人黃奕翔親自設計五款全新機上特調，為旅客營造不同凡響的雲端微醺氛圍。此外，機上咖啡也將由台南一街咖啡調配全新風味，更多的嶄新五感服務準備迎接旅客登機體驗。

▲受旅客喜愛的星宇特調，也配合A330neo啟航同步升級，此次特別與台南知名酒吧Bar Home跨界合作，由主理人黃奕翔親自設計五款全新機上特調。（圖／星宇提供）
▲受旅客喜愛的星宇特調，也配合A330neo啟航同步升級，此次特別與台南知名酒吧Bar Home跨界合作，由主理人黃奕翔親自設計五款全新機上特調。（圖／星宇提供）
星宇航空A330neo於6月1日首航曼谷，並預計6月18日起飛航胡志明市，成為飛航曼谷及胡志明市的主力機型，A330neo全機提供免費Wi-Fi服務，商務艙不限流量，經濟艙無限制文字訊息，為歡慶啟航，即日起COSMILE會員預訂六月份往返曼谷及胡志明市航班，即可在官網以USD 1預購30MB方案的Wi-Fi服務，隨著今年將再交付2架A330neo新機，下半年將再視市場狀況，陸續投入日本、新加坡…等航線營運。

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