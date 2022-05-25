桃園2人「身體不適」送醫亡！40歲男PCR確診、婦人快篩陽
桃園市一名范姓男子（41歲），昨天（24日）凌晨在家睡覺時，因身體不適且呼吸困難，家屬發現後，連忙將其送醫急救，但搶救過後仍宣告不治，事後院方做PCR檢測，證實其為確診個案；而另名謝姓婦人（64歲）日前快篩陽性，但昨天下午被家人發現躺在床上，失去呼吸心跳，2人死因與新冠肺炎有無關係，還有待檢方、法醫進一步釐清。
據了解，范男平時居住在蘆竹區，昨天凌晨，因身體不適，導致其在床上翻來覆去，堂弟發現後，緊急撥打119求救，但送往林口長庚急救後，仍宣告不治，經院方採檢證實為確診個案。
謝婦在前天（23日）晚間因身體不舒服，遂自行快篩，結果呈陽性，24日上午謝婦還有和家人對話，不料當天稍晚兒子拿中藥清冠一號給謝婦食用時，卻發現謝婦已倒臥床上，緊急送往聖保祿醫院，仍回天乏術，目前其PCR檢測結果尚未出爐。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。