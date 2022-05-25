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金管會定調了！快篩陽經醫生診斷確診　防疫險應理賠

▲中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布快篩陽性經醫師診斷後確診，金管會也表示快篩陽性經醫師診斷後確診者，因仍符合防疫保單契約約定經醫師診斷確定的條件，因此應理賠。（圖／讀者提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布快篩陽性經醫師診斷後確診，金管會也表示快篩陽性經醫師診斷後確診者，因仍符合防疫保單契約約定經醫師診斷確定的條件，因此應理賠。（圖／讀者提供）

記者顏真真／台北報導

2022-05-25 18:23:04

中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布快篩陽性經醫師診斷後確診，金管會也針對防疫保單是否理賠做出說明。金管會表示，依防疫保單契約約定，被保險人如經醫師診斷確定罹患法定傳染病時，保險公司應依契約履行保險責任，而快篩陽性經醫師診斷後確診者，因仍符合經醫師診斷確定的條件，因此符合契約約定。 

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金管會主要針對防疫險理賠有關快篩陽性經醫師診斷後確診、數位健康證明及接觸者隔離證明，提出3大說明。針對衛福部提供民眾申請並下載的「數位新冠病毒健康證明」，金管會指出，這是以衛福部疾管署為數位證明發行機構，其內容除個人基本資料外，包括檢驗疾病或病原體、檢驗類型、檢驗樣本採集日期與時間、檢驗報告的產出日期與時間、檢驗結果、醫事機構等，與現行由醫師開立診斷證明書所引用的相關資訊均相同，因此，可作為確診理賠證明文件。

另外，指揮中心今日也宣布，將醫師確認快篩陽性即確診的檢驗結果，納入上開數位證明中，因此，「快篩陽性數位證明」亦得作為確診理賠證明文件。另如有進一步查證住院或診療資訊的需求，民眾可以授權方式由保險公司向醫療機構查證。

同時，因衛福部已開放民眾申請並下載「數位接觸者隔離證明」，其是以衛福部疾管署為發行機構，與現行由地方政府開立隔離通知書所引用的相關資訊相同，可作為隔離理賠證明文件。

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