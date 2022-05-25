巷仔內／買不到奶粉買得到槍　美國荒謬的治理危機

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奶粉問題引起消費者恐慌，部份父母甚至想辦法自行製作奶粉，或是想辦法用燕麥奶代替配方奶，亂象叢生、民怨四起，有父母坦言「多少錢我都願意付，只要不讓我的孩子餓肚子！」搞得美國總統拜登在18日啟動《國防生產法》（Defense Production Act），加速奶粉生產，並且批准從海外進口，甚至派出軍機從德國送來救急奶粉。美國媒體GZERO Media對這場危機的描述非常到位，「全球最有錢國家的父母，竟然買不到奶粉給嬰兒喝，簡直是噩夢一場！」
另一頭，美國正在承受槍枝泛濫的苦果。
美國當地時間5月14日一名18歲白人主義至上者在紐約州水牛城的黑人社區超市開槍，造成10人死亡、3人受傷，死傷者多數都是黑人，槍手原本計劃殺光超市裡面所有的黑人。5月15日南加州橘郡一間教堂也傳出槍擊案，行兇的槍手是住在拉斯維加斯68歲的周文偉，動機疑似是出於政治仇恨。5月24日，美國發生十年來最慘重的校園槍擊案，一名18歲高中生槍手掃射德州小學，至少21人死亡。不到半個月的時間內，美國發生了三起大規模槍擊事件，也讓槍械管制再度成為焦點。
槍枝暴力是美國社會重大的公共議題，光是2020年就有4萬多人死於槍口下，相較於5年前增加了25%。儘管槍枝泛濫的程度不斷遭到民眾質疑，每次在發生大規模槍擊事件時，就會進入政治議程，但問題不僅沒有解決，反而越來越嚴重。在5月14日水牛城槍擊案發生後，美國政府20年來首次公佈槍支製造和貿易的統計資料，從數據可以看出美國的「購槍熱潮」，2020年製造的槍支數量超過千萬，製造量從2000年的390萬支增長到2020年的1130萬支，20年成長了3倍，而且槍枝市場的需求還在持續擴大，為了滿足國內對於槍枝的需求，2020年的槍支進口更達到破紀錄的逾400萬枝。
美國民眾百思不得其解的是，為何這麼一個全球最強大、最富有的國家，一方面陷入「奶粉短缺」，另一方面又面對「槍枝泛濫」，急需填飽肚子的嬰兒苦等不到奶粉，希望免於槍枝暴力恐懼的民眾，也遲遲等不到應有的安全。更讓美國人不滿的是，如果奶粉問題早已存在，拜登政府卻拖到現在才動用《國防生產法》應對，是否太過後知後決？槍枝泛濫也是長久以來尾大不掉的難題，無論哪一黨執政，始終無法向擁槍團體的強勢遊說說不，才是悲劇一再發生的主因。
說到底，無論是「奶粉短缺」還是「槍枝泛濫」，都是政府無能造成的人禍。也難怪《美聯社》20日公布的最新民調，拜登的支持率首次跌破4成，就連民主黨選民的態度都相當悲觀，若不積極解決內部民生問題，重振政府士氣，未來施政恐會更加綁手縛腳。
Sleepy Joe（瞌睡喬）不要再睡了，趕快醒過來吧！