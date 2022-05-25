天虹副總撞死人找「高層」陪作筆錄！警局竟還代發聲明稿

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雙方21日前往新埔分局寶石派出所製作筆錄，不料本該放假的分局長林英煌竟親臨「坐鎮」，筆錄製作過程中，值班員警還頻頻問出「父親是否有慢性疾病」、「是否有自殺傾向」等語，讓家屬覺得被傷口上撒鹽，筆錄做完後，家屬還目睹，林英煌毫不避嫌上前關心羅男，引發家屬質疑「一間派出所製作車禍筆錄，竟還能請出分局長親臨關心」。
林英煌對此則在今天（25日）下午表示，當天收到友人拜託，才會前往關心，但抵達派出所時，筆錄已開始製作，為避免打擾雙方，才會在結束後上前關心，對於製作筆錄時「傷口上灑鹽」，則強調是例行SOP。
原以為事件僅到此而已，沒想到今天傍晚17時許，竟又傳出新竹縣刑警大隊代肇事者羅男發布「聲明稿」，其中提到「羅偉瑞本人對於死者因車禍往生一事感到遺憾，除了向家屬表達歉意外，同時通報保險公司協助，於靈堂上香時給付20萬奠儀，事後將盡最大努力和解，絕無卸責」。
更在聲明中直指媒體報導不實，稱「媒體報導所載，往生者診斷證明書遭醫院『動手腳』、員警『傷口撒鹽』、本人曾向家屬或外人陳述『這家人很好處理』等情，實屬離譜，與客觀事實不符，對於不實報導造成往生者家屬及其他第三人無端受累，本人深感遺憾，亦難以苟同。」但透過警方發布聲明，恐讓騎士家屬更容易聯想背後牽連不單純。（編輯：陳苾暐）