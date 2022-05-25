COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

天虹副總撞死人找「高層」陪作筆錄！警局竟還代發聲明稿

▲羅男違規橫跨雙黃線左轉，導致一名戴姓騎士閃避不及被撞上，送醫不治，事後更被指控，找來警方高官「關心」。（圖／翻攝畫面）
▲羅男違規橫跨雙黃線左轉，導致一名戴姓騎士閃避不及被撞上，送醫不治，事後更被指控，找來警方高官「關心」。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-05-25 19:55:06

新竹天虹科技羅姓副總本月18日，開著賓士車違規橫跨雙黃線左轉，導致一名戴姓騎士閃避不及被撞上，緊急送醫後仍宣告不治，但要回警局製作筆錄時，新埔分局分局長林英煌竟不惜放棄休假，陪同羅男到場，期間承辦警員甚至問戴男家屬「戴男是否有慢性疾病」、「是否有自殺傾向」等語，讓家屬十分氣憤，事後新竹縣警局還幫羅男代發「聲明稿」，離譜行徑引來大批網友撻伐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲羅男還透過警方發布「聲明稿」，直指媒體不實報導。（圖／翻攝畫面）
▲羅男還透過警方發布「聲明稿」，直指媒體不實報導。（圖／翻攝畫面）
案件發生在上周三（18日），羅男駕駛要價400萬的賓士車，在車陣中橫跨雙黃線，違規左轉撞上對向車道的戴男，導致其送醫搶救2天後仍回天乏術。

雙方21日前往新埔分局寶石派出所製作筆錄，不料本該放假的分局長林英煌竟親臨「坐鎮」，筆錄製作過程中，值班員警還頻頻問出「父親是否有慢性疾病」、「是否有自殺傾向」等語，讓家屬覺得被傷口上撒鹽，筆錄做完後，家屬還目睹，林英煌毫不避嫌上前關心羅男，引發家屬質疑「一間派出所製作車禍筆錄，竟還能請出分局長親臨關心」。

林英煌對此則在今天（25日）下午表示，當天收到友人拜託，才會前往關心，但抵達派出所時，筆錄已開始製作，為避免打擾雙方，才會在結束後上前關心，對於製作筆錄時「傷口上灑鹽」，則強調是例行SOP。

原以為事件僅到此而已，沒想到今天傍晚17時許，竟又傳出新竹縣刑警大隊代肇事者羅男發布「聲明稿」，其中提到「羅偉瑞本人對於死者因車禍往生一事感到遺憾，除了向家屬表達歉意外，同時通報保險公司協助，於靈堂上香時給付20萬奠儀，事後將盡最大努力和解，絕無卸責」。

更在聲明中直指媒體報導不實，稱「媒體報導所載，往生者診斷證明書遭醫院『動手腳』、員警『傷口撒鹽』、本人曾向家屬或外人陳述『這家人很好處理』等情，實屬離譜，與客觀事實不符，對於不實報導造成往生者家屬及其他第三人無端受累，本人深感遺憾，亦難以苟同。」但透過警方發布聲明，恐讓騎士家屬更容易聯想背後牽連不單純。（編輯：陳苾暐）

大雨釀「落石」意外！新北騎士遭擊中　人車倒地手臂骨折

疑砸上千萬投資「LUNA虛擬幣」失利！台中男從豪宅墜樓亡

新北2個月大女嬰疑因「趴睡」窒息！遺體PCR竟呈陽性反應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀