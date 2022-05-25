COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

宋慧喬打死不和舊愛聯絡　「分手後連隔壁鄰居都不如」

▲宋慧喬分手後絕不與舊愛聯絡。（圖／宋慧喬IG）
▲宋慧喬分手後絕不與舊愛聯絡。（圖／宋慧喬IG）

文／姊妹淘

2022-05-25 20:30:00

前女友堪稱「地表最難纏的生物」，對許多現任女友來說，前女友就是個陰魂不散的存在。而宋慧喬算是最佳前任典範，因為對她而言，分手了就不應該再聯絡。她曾表示對於每段感情都會全心全意，盡力去愛、去付出，但分手後就應該不相往來，因為這樣對下一個交往的人而言是一種禮貌與尊重。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲宋慧喬是韓國一線女演員。（圖／宋慧喬IG）
▲宋慧喬是韓國一線女演員。（圖／宋慧喬IG）
宋慧喬出道約26年，細數她的歷任緋聞男友，從2002年認愛男星李炳憲，之後2004年拍《浪漫滿屋》與Rain傳緋聞，接著與玄彬在2008年合演《他們的世界》假戲真愛，於2011年分手，再來就是前夫宋仲基，每位都是國民男神。

▲玄彬（中）的婚禮上，傳李秉憲（左）、宋仲基（右）皆出席，3人都是宋慧喬的前任。（圖／vast.ent、宋仲基、宋慧喬、李秉憲IG）
▲玄彬的婚禮上，傳李秉憲（左圖）、宋仲基（右圖）皆出席，3人都是宋慧喬的前任。（圖／vast.ent、宋仲基、宋慧喬、李秉憲IG）
2019年，宋慧喬與宋仲基離婚後，網路爆出她與分手10年的玄彬世紀大復合，還瘋傳疑似兩人的遛狗照，即使經紀公司否認，仍止不住傳聞，最後終於在玄彬與孫藝真於元旦認愛後，才粉碎了喬彬的復合之說。但回顧宋慧喬過往的感情觀，就看得出她是個不吃回頭草的人。

▲▼宋慧喬品牌照。（圖／宋慧喬IG）
▲宋慧喬不吃回頭草。（圖／宋慧喬IG）
她過去受訪時曾說：「既然交往後分手了，就應該不相往來，對下一個交往的人而言，我想這也是一種禮貌與尊重。」她認為如果和前任仍保持友好關係，對未來的男友或老公來說，是件不公平的事，因為你們之間有過去跟專屬的回憶，甚至有一定的默契跟熟悉感，這些對現任來說，像是局外人一樣，無法介入跟參與的，這種感覺是改變不了的。

▲39歲宋慧喬狀態極佳。（圖／friDay影音提供）
▲40歲宋慧喬感情狀態備受關注。（圖／friDay影音提供）
因為，宋慧喬不願意讓所愛的人感受到有任何的不舒服，所以不會和前任聯絡，還會盡量避免見面，這也算是她對舊愛的一份珍惜與尊重。她曾和朋友說過：「就算曾經這麼相愛，一旦分手就連隔壁鄰居也不如啊！更何況偶爾也會幫忙來釘個釘子呢。」言語之間透露出，分手後不回頭的決心。

連千毅女郎「小可愛拉鍊爆開」　千人目睹衝擊性畫面

不老女神？鍾楚紅爬山自拍　素顏、無P長相現形

兩段婚姻先斬後奏　徐媽道破大S個性：我已驚訝到無言

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您認為蔣萬安是最適合代表國民黨參選台北市長的人嗎？

您認為蔣萬安是最適合代表國民黨參選台北市長的人嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀