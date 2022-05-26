股東會前線／金控超級股東會在這天　2招拚公司治理　　

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永豐金同樣也擬提高額定資本額，從現行章程的1500億元，提高到1800億元，主要是目前發行資本占比超過75%，因應未來現金增資需求而做準備，亦增添市場對併購及擴大版圖的想像空間。玉山金也將在今年股東會提案調高額定資本額，以因應玉山金長期發展的資本規劃所需。
此外，包括華南金、富邦金、國泰金、開發金、中信金及元大金也都將在今年股東會進行董事改選，其中富邦金只是補選獨董，由於富邦金原獨董李淳在去年12月請辭，因此將補選賴祥蔚擔任新獨董。
華南金也將全面改選董事，現任總經理羅寶珠將退休，據了解，公民股也已達成共識，將由子公司華南銀行資安長暨風管群、資訊群主管的李耀卿接替升任，而從董事會候選人提名來看，15席一般董事仍有2席女性董事，包括自然人董事鄭竹君、中纖集團大家長王朝慶的大媳婦沈嘉瑩。
中信金在2016年縮減董事席次至7席後，獨董席次過半，不僅是國內金融業首例，今年改選又將有重大變動，7席董事包括4席獨立董事及3席非獨立董事，今年首度納入女性獨立董事季崇慧，也將是中信金成立20年首見女性董事，期望透過此舉持續強化董事會的獨立性及落實性別平等。
國泰金董事會則有13席，現行董事中已有1席女性董事王儷玲，今年擬再增提1名女性獨董前高盛證券台灣區總經理余佩佩，她與陳聖德、郭明鑑在外銀圈有「2王1后」之稱，而郭明鑑已是國泰世華銀行董事長及國泰金董事，如今再找來余佩佩後，國泰金等於坐擁「1王1后」，也可看出國泰金想要強化董事會職能，並希望可適度拉高董事會的性別比率。
元大金股東會也將進行董事改選，現任元大金控董事長及總經理申鼎籛、翁健都獲提名，兩人可望續任元大金控董總，而元大金大股東，也是現任董事馬維辰，也將繼續代表元大集團馬家出任金控董事，其中申鼎籛、馬維辰均以自然人身份出任董事。同時，元大金這次亦特別因應外資希望在董事會裡加入女性董事的期待，元大人壽獨立董事楊曉文可望出任金控獨立董事。
不過，同樣今年將改選董事的開發金，董事席次含獨立董事3人共有9席，現行董事會原本已有1名女性董事余珊蓉，但今年提名名單改變成清一色是男性，也是罕見無女性董事的金融業者。