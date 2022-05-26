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股東會前線／金控超級股東會在這天　2招拚公司治理　　

▲金控股東會將登場，5月27日由新光金、國票金及永豐金打頭陣，6月17日更是超級股東會，今年也有6家金控改選。（圖／資料照，新光金提供）
▲金控股東會將登場，5月27日由新光金、國票金及永豐金打頭陣，6月17日更是超級股東會，今年也有6家金控改選。（圖／資料照，新光金提供）

記者顏真真／台北報導

2022-05-26 10:04:002022-05-26 10:21:49

股東會旺季到來，今（2022）年金融股東會主要集中5月27日、6月10日及6月17日這3天，其中6月17日更是金融超級股東會，當日總計有將近20家召開股東會，光金控就有11家，也有6家金控將進行董監改選，而新光金及永豐金也將修改公司章程，提高額定資本額，市場解讀為未來擴大版圖做準備，尤其新光金董事會已通過授權金控董事長，成立研究與台新金等合併可行性研究小組，在與台新金合併傳聞甚囂塵上之際，兩家金控股東會更受矚目。另觀察將進行董事改選的金控董事名單，也可發現各金控力拚公司治理加強之下，「女力」也趁勢崛起。

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今年金控股東會，由新光金、永豐金及國票金打頭陣，都選在5月27日舉行，其中新光金不僅擬修改公司章程，提高額定資本額從1650億元提高到1850億元，市場解讀可能是為推動合併預做準備，也擬縮減董事席次，從最低15席減至9席，據新光金的說法是參考國際公司治理趨勢，並保留董事會成員規模之彈性，酌修董事名額。，但預期股東會上與台新金合併議題仍將是股東關注焦點。

永豐金同樣也擬提高額定資本額，從現行章程的1500億元，提高到1800億元，主要是目前發行資本占比超過75%，因應未來現金增資需求而做準備，亦增添市場對併購及擴大版圖的想像空間。玉山金也將在今年股東會提案調高額定資本額，以因應玉山金長期發展的資本規劃所需。

此外，包括華南金、富邦金、國泰金、開發金、中信金及元大金也都將在今年股東會進行董事改選，其中富邦金只是補選獨董，由於富邦金原獨董李淳在去年12月請辭，因此將補選賴祥蔚擔任新獨董。

華南金也將全面改選董事，現任總經理羅寶珠將退休，據了解，公民股也已達成共識，將由子公司華南銀行資安長暨風管群、資訊群主管的李耀卿接替升任，而從董事會候選人提名來看，15席一般董事仍有2席女性董事，包括自然人董事鄭竹君、中纖集團大家長王朝慶的大媳婦沈嘉瑩。

中信金在2016年縮減董事席次至7席後，獨董席次過半，不僅是國內金融業首例，今年改選又將有重大變動，7席董事包括4席獨立董事及3席非獨立董事，今年首度納入女性獨立董事季崇慧，也將是中信金成立20年首見女性董事，期望透過此舉持續強化董事會的獨立性及落實性別平等。

國泰金董事會則有13席，現行董事中已有1席女性董事王儷玲，今年擬再增提1名女性獨董前高盛證券台灣區總經理余佩佩，她與陳聖德、郭明鑑在外銀圈有「2王1后」之稱，而郭明鑑已是國泰世華銀行董事長及國泰金董事，如今再找來余佩佩後，國泰金等於坐擁「1王1后」，也可看出國泰金想要強化董事會職能，並希望可適度拉高董事會的性別比率。

元大金股東會也將進行董事改選，現任元大金控董事長及總經理申鼎籛、翁健都獲提名，兩人可望續任元大金控董總，而元大金大股東，也是現任董事馬維辰，也將繼續代表元大集團馬家出任金控董事，其中申鼎籛、馬維辰均以自然人身份出任董事。同時，元大金這次亦特別因應外資希望在董事會裡加入女性董事的期待，元大人壽獨立董事楊曉文可望出任金控獨立董事。

不過，同樣今年將改選董事的開發金，董事席次含獨立董事3人共有9席，現行董事會原本已有1名女性董事余珊蓉，但今年提名名單改變成清一色是男性，也是罕見無女性董事的金融業者。

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