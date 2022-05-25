上海封控損4兆？習近平不顧國家發展　就為國產疫苗面子

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耶魯大學公共衛生學院的健康經濟學家陳曦表示，「最大的問題是重新開放延遲，將會造成巨大的後果，如供應鏈中斷、服務部門暫停。」
先前曾有研究指出，接種輝瑞BNT以及莫德納所生產的mRNA疫苗，在預防重症以及死亡上能有更好的保護力，而中國製作的疫苗，雖然對原始病毒株相當有效，對於新變異株的保護效力相對不佳。
面對Omicron變異株，原來使用中國疫苗的國家，以及使用其它一些效果較差的西方製疫苗的國家，都紛紛轉向，將mRNA疫苗做為加強針和新疫苗，但中國卻遲遲未採取行動，且未說明其考量。
一名中國衛生官員以及另一位參與談判的人士告訴《美聯社》，中國當局之所以保留使用mRNA疫苗這項舉動，是希望能在中國掌握這項技術，而不是依賴外國供應商。
雖然在這一年多以來，中國靠著更嚴格的清零政策，隔離感染者並封鎖社區，讓其防疫政策能站得住腳。但在傳染性高的Omicron變異株現蹤後，中國的防疫政策面臨挑戰，當局只能靠著封鎖策略，來避免大量重症以及死亡病例，但長時間進行封鎖也造成龐大的經濟以及人員損失。
而中國在mRNA疫苗開發寄望於艾博生物（Abogen Biosciences），這間公司是由曾在Moderna工作的美國培訓科學家Bo Ying於2019年創立。艾博生物和中共軍事醫學院以及上市醫藥公司沃森生物（Walvax）合作，自2020年以來，已經獲得逾17億美元的融資。中國媒體稱艾博生物正進行二期臨床試驗，是進展最快的國產mRNA疫苗。
不過這款疫苗面臨兩項難題，第一是儘管初步試驗表明有效，但是證明是否能預防感染或減輕症狀的大型研究尚未完成，結果未定；第二，專家說，即使研究能完成並且疫苗被證明有效，製造數百萬劑疫苗也將是一個挑戰。儘管艾博生物早在2020年12月就建成了一家製造工廠，預計年產能可達1.2億劑。但是工廠建成和批量生產產品，不是一個概念。
中國生物製藥合同製造商「百因諾生物」（BioInno Bioscience）營運長史考特（Scott Wheelwright）也指出，大規模生產疫苗並確保質量將是一項難題，因為mRNA仍是一項新技術。
在中國尚未使用mRNA疫苗的情況之下，會帶來多大的經濟損失？上海國家會計學院創辦副院長薛雲奎日前發表文章《上海封控成本考》指出，「封控」的相關成本可分為三類，包括生活物資、和檢測、方艙醫院建造等「直接成本」；以及包括房租水電、檢測等待時間成本、產值下降損失、股價下跌以及次生災害等「隱性成本」；另外，期間造成停工引起的違約損失、供應鏈中斷導致永久失去客戶的成本、封控期間導致存貨過期、變質的損失，以及居民被禁足的精神與身體傷害所造成的「潛在成本」等等。
薛雲奎指出，這些加起來為4.07兆人民幣，接近2021年上海市全年的工業總產值（4.32兆）。其中隱性成本高達3.97兆，平均每天為763億元。如果加上潛在成本，整個封控的損失，遠超2021年上海的工業總產值。
中國東吳證券首席宏觀分析師陶川在5月初時曾發表報告稱，若是中國堅持所有一線和二線城市實施常態化核酸檢測，一年成本上限約為1.7萬億元人民幣。但從薛雲奎提出的成本結構來看，可以發現若是中國持續堅持「清零」，真正的經濟代價將會比直接疫苗花費還要高出許多。
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