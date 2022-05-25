雲林口罩包印張麗善肖像 蘇治芬嘆：能不能不要看到她？
雲林縣長張麗善力拚連任，民進黨雲林縣立委蘇治芬今（25）日晚間透過臉書批評，張麗善的置入性行銷無所不用其極，雲林縣政府卻成為張麗善個人的行銷公司，從送給學生的口罩、電視廣告、各大路口和公共工程外的看版等無孔不入，不知花了雲林多少的納稅錢在這種沒意義的行銷上，「我能不能可以不看到她？」
蘇治芬表示，隨著居家隔離和居家檢疫者變多，防疫包或是關懷包尤為重要，看了全台的防疫包，唯獨雲林送了印有縣長頭像的口罩包，利用公款提供物資是關鍵，但是到處印有縣長張麗善的包裝袋就是一個最沒必要的內容物，印刷省下來的費用絕對能提供更多口罩供鄉親使用。
蘇治芬表示，雲林縣政府成為張麗善個人的行銷公司，從送給學生的口罩、電視廣告、各大路口和公共工程外的看版等無孔不入，不知花了雲林多少的納稅錢在這種沒意義的行銷上。
「做事too over，就會引起反感」，蘇治芬說，張麗善前年才因雲禾大橋落款引發爭議，當時還把責任推給包商，推說是「施工廠商未按原圖施作」。但幾個月前，方通車的149甲草嶺公路，每一隧道口的「雲林上場」LOGO，停車場「張麗善」落款的巨石，再再顯示張麗善還活在封建時代，以大官之姿落款企圖「留名」，迄今還未有所省悟。