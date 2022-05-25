法務部結合職籃聯盟　啟動反毒防賭機制

法務部今（25）日表示，為維護良好運動風氣，國內兩大男子職籃「P.LEAGUE+」及「T1」聯盟，今年分別提出與法務部共同防杜犯罪、遏止不法的合作計畫，並於1日及14日邀請法務部長蔡清祥擔任兩個聯盟本球季例行賽事的開球嘉賓，推廣反毒、防賭。
蔡清祥說，擔心不法集團再度介入職業運動，發生賭博情形，呼籲愛好籃球的朋友們一起防止賭博介入職籃賽，共同保護職業運動的環境，也鼓勵年輕朋友參與運動、觀賽，不要輕易碰觸毒品，因為毒品會影響健康、學業及事業，大家共同反毒跟防賭。
法務部表示，延續從2009年起，為遏止當時球員、教練打假球，而與職棒聯盟建立合作防堵機制，時至今日，針對隸屬中華職棒聯盟的五支球隊，經由檢察機關與球團協力，由各球隊主場的地檢署與各球團建立聯繫平台，啟動反毒、防賭機制，配合球團春訓期程辦理法治宣導、法律座談，以培養選手善用法律保護自己之能力；比賽期間，由各地檢署指派專責檢察官或檢察事務官到球場監賽，以具體行動保護選手安全，維護比賽的公平性。
此外，法務部編撰新版球類運動法治教育手冊（電子書公布於法務部官網），列舉球員、教練可能遇到之法律問題，佐以生動之案例及深入淺出之解析，指導球員平常如何自我防護及阻絕不法等良策。