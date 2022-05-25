TVBS主播霸凌疑雲 前主播嘆「賤人就是矯情」：常有的事
TVBS新聞台今（25）日爆出主播霸凌疑雲，外傳有3位主播聯合霸凌另一位主播，偷剪被害者的衣服還在她座位潑灑不明液體。不過TVBS澄清霸凌非事實，只是「主播之間的小糾紛，但已處理」。而前東森新聞主播陳海茵在臉書發文評論此事，引用《甄嬛傳》華妃名言「賤人就是矯情」，直呼主播之間「實體霸凌、言語霸凌或在背後講非事實八卦也是常有的事！」
陳海茵開門見山直呼，「『TVBS爆3名主播霸凌案！剪衣服、潑不明液體、上演宮鬥劇！』今天看到這新聞很多人問我是誰？我真的不能說啊...」
隨後陳海茵話鋒一轉，「主播之間互爭時段、搶節目，檯面上與私底下手段無所不用其極，除了實體霸凌、言語霸凌或在背後講非事實八卦也是常有的事！還好我離開主播台了，最近接東風衛視主持，相對單純一些～」陳海茵接著引述《甄嬛傳》華妃名言「賤人就是矯情」，然後不禁感慨，「但也如同甄嬛說的：『再冷，也不該拿別人的血來暖自己。』」
陳海茵最後強調，「其實鬥爭、霸凌不只在主播台，職場上、校園內、政治人物，都是屢見不鮮！雖說『不招人忌是庸才』，但還是要勸一句，老天爺不給你、爭也沒有用～」
而對於霸凌疑雲，TVBS則是澄清表示外傳所述內容不實，「並沒有所謂主播霸凌案，也沒有主播發現後報警，更沒有警方到場調閱監視器介入調查等情事。部分主播之間確曾有過小糾紛，但已處理」。（編輯：倪浩軒）