限五天！7-11可樂、紅豆牛奶冰棒買1送1 全家雪糕買2送2
超商每周限定優惠更新了！可口可樂纖維+在全家、萊爾富輪流買一送一後，第三站來到7-ELEVEN，明（27）日起推出買一送一，不過經過連兩周促銷，喜歡「肥宅快樂水」的民眾應該都已買好買滿。
7-ELEVEN本周最大亮點看來是紅豆牛奶冰棒買一送一，平均單支12.5元；另外PH9.0鹼性離子水大罐裝6瓶99元，5.8折已逼近半價；女性朋友則可考慮蘇菲夜用衛生棉35cm，原先一包原價近百元，單包平均特價45元。
愛吃冰的民眾有福了，除了7-ELEVEN有紅豆牛奶冰棒買一送一，全家則推出香草巧克力雪糕買2送2，原先一支要49元的質上雪糕，5折後是24.5元。7-ELEVEN杯裝的農心香菇杯麵約6.3折，全家則是袋裝的農心辛拉麵買2送1、約6.6折，辛拉麵買一送一的時代恐怕是回不去了，不過6折總好過沒打折。
全家本周限定優惠還有LP33機能優酪乳3瓶63元，如果習慣每天喝一瓶的人，一次拿三瓶、每瓶現省7元。此外，比菲多益生菌軟糖是6.5折、Twix巧克力是6.3折，杏仁果奶加5元多1件，平均是5.7折。
萊爾富5月25日起在LINE官方帳號展開5天優惠活動，出示優惠條碼就可享指定優惠。不過萊爾富看來有點學壞了，本周沒有推出任一款5折商品，清一色是第2件5元、第2件10元。
泰山塩質擔當補給飲料、午后時光重乳金麥奶茶祭出第2瓶5元，樂法、泰山冰鎮指定飲品、可樂果都則是第2件10元，算下來最低是5.9折起，很可惜不是半價，但至少還接近半價，希望下周各家都能多端出一些買1送1小確幸。