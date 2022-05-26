NOW早報／「快篩陽性」保險到底賠不賠？金管會給答案了

中央流行疫情指揮中心（25）日宣布快篩陽性經醫師診斷後確診，金管會也針對防疫保單是否理賠做出說明。金管會表示，依防疫保單契約約定，被保險人如經醫師診斷確定罹患法定傳染病時，保險公司應依契約履行保險責任，而快篩陽性經醫師診斷後確診者，因仍符合經醫師診斷確定的條件，因此符合契約約定。
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另外，指揮中心也宣布，將醫師確認快篩陽性即確診的檢驗結果，納入上開數位證明中，因此，「快篩陽性數位證明」亦得作為確診理賠證明文件。另如有進一步查證住院或診療資訊的需求，民眾可以授權方式由保險公司向醫療機構查證。同時，因衛福部已開放民眾申請並下載「數位接觸者隔離證明」，其是以衛福部疾管署為發行機構，與現行由地方政府開立隔離通知書所引用的相關資訊相同，可作為隔離理賠證明文件。
今日天氣／雨下不停！西半部、東北部仍要嚴防局部大雨
中央氣象局今（26）日表示，今天鋒面仍在台灣附近徘徊，加上暖濕西南季風增強，大氣不穩定，台灣西半部、東北部地區有不定時局部大雨發生的機率，花東地區降雨則較短暫局部，山區活動須注意天氣變化；氣溫方面，各地低溫大多在22到26度，白天高溫的部分，北部地區預測約24、25度，中部及宜花地區約27、28度，體感較為溫暖舒適，南部及東南部地區仍可達29、30度，較溫暖微熱。
快篩陽＝確診「全民適用」！5大配合事項曝 今日起實施
中央流行疫情指揮中心（25）日表示，鑒於COVID-19本土疫情持續升溫，且考量全臺已進入大規模流行階段，為保全公衛防疫及PCR採檢量能，並利感染後易產生嚴重併發症或死亡之高風險族群，儘速給予抗病毒藥物，降低病情惡化之風險，諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例，並自2022年5月26日起實施。
指揮中心提醒，民眾預約視訊診療或前往社區篩檢站、醫療院所(含衛生所)請醫師現場評估確認快篩陽性結果時，請配合下列事項：
一、自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。
二、如以視訊診療進行評估，請將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照。
三、如至診所請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。
四、配合於醫師視訊或現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。
五、外出時務必佩戴口罩，請勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送（雙方應全程佩戴口罩）。
指揮中心說明，有關確診個案於隔離期間請參照「COVID-19確診個案注意事項」，並特別注意下列事項：
一、填寫「COVID-19確診個案自填版疫調單」，自主回報症狀、風險因子、密切接觸者。
二、務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即通知所在地政府衛生局或撥打119就醫，以119救護車為原則或指示之防疫計程車、同住親友接送或自行前往 (如步行、自行駕/騎車)等方式為輔。
三、有其他症狀或醫療諮詢需求，請以手機APP或電話專線聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估。
本土劇男星爆性騷女教練！傳裸照自豪「下面」被認證
36歲張哲豪在民視《多情城市》飾演反派「潘威廉」走紅，是本土劇裡的熟面孔之一，（25）日他被「健身界賴品妤」、22歲正妹教練芭奈指控性騷擾，張哲豪透過IG傳鹹濕對話、女性裸露照片，向芭奈展開追求，讓對方感到不舒服。
據《CTWANT》報導，芭奈和張哲豪4月開始在IG上聊天，張哲豪以拍Model卡為由，邀請芭奈來家裡拍照，並傳給她自己以前的作品，其中不乏一些女子僅著內褲、手抱裸胸的清涼照，他進一步表示要個人資料，向芭奈索取三圍、手機號碼跟比基尼照片。
此外張哲豪在私訊裡大開黃腔，他透露因為自己下體雄偉，所以希望女友不能貧乳，要「有點胸圍」，他告訴芭奈：「就是以前每一人都說我XX，我都覺得在唬爛，結果後來遇到一個西班牙女生，才知道喔原來不是騙人。」諸如此類的對話讓芭奈不適，痛批噁心。
對此，張哲豪表示第一時間看到報導很錯愕，更多的是抱歉及自責，「因為在交流過程中，我太粗心大意地自以為我們是好友關係，可以聊到那些話題，而沒有察覺自己的言語已經造成您的不適，讓您有了不愉快的感受，是我的不足。」對於張哲豪桃色風波是否影響民視《黃金歲月》的演出？民視表示：「《黃金歲月》會給張哲豪多一點時間處理，加上劇情本來就不是以他的故事發展為主，不影響劇情的作業。」
昔嗆具俊曄搶女兒 大S媽「2個月被收服」改口叫兒子
大S和前男友「酷龍」具俊曄24年後復合，2月在南韓登記結婚，S媽氣到PO出公雞圖，嗆具俊曄「不要來強（搶）我的女兒」，不過隨著具俊曄來台灣住2個月，S媽打開心結，在王偉忠廣播節目《欸！我說到哪裡了？》提到，現在改口叫具俊曄「兒子」。
王偉忠節目中問到大S近況如何？S媽突然落淚，笑說：「她最近在談戀愛呀！」看到大S春風滿面，又快樂了起來，她只希望大S的婚姻幸福，S媽透露這也不是大S第一次先斬後奏，當年她和汪小菲結婚是登記了才講，「我說啊？那妳嫁給誰啊？我都不知道她嫁的是誰。」
和具俊曄怎麼相處？S媽說她已經改口叫具俊曄「兒子」，「我都不叫他『酷龍』，我現在已經直接叫他『阿得兒』，我問熙媛，我總不能叫他歐巴吧，他本名叫什麼？她就給我一個『阿得兒』。」在韓文中就是「兒子」的意思。
萊爾富本體不是取貨！「最強神品」稱霸超商：只有它能打
台灣超商密集度極高，其中便利商店「萊爾富」以取貨、寄貨等物流服務最受顧客們稱讚，時常在網路上掀起討論。不過，就有網友好奇詢問「萊爾富有好吃的鮮食嗎？」而引來內行抖出3本體，大讚「適合懂吃的！」
原PO於PTT八卦板上發文，指出平常都會至全家或7-11購買微波食品，「兩家品質都差不多，偶爾會吃萊爾富和OK的」，但他突發奇想詢問「那萊爾富的鮮食有好吃的嗎，乾五八卦」。
問題一出，就引來鄉民們留言表示，「客家小炒飯糰還行」、「鬍鬚張系列還行」、「麻婆豆腐飯跟越式炒泡麵好吃」、「個人覺得懷舊腿庫飯還不錯吃」、「銀耳雞湯好喝」、「牛肉燴飯也好吃」。
其中多數老饕紛紛推薦「麻油雞飯糰」，直言「麻油雞飯糰推推」、「麻油雞飯糰，小7跟萊爾富吃起來都一樣」、「萊爾富的麻油雞飯糰比較酒，比較適合懂吃的」、「萊爾富的麻油雞飯糰，比7-11的好吃很多」。
此外，「燒烤珍珠七里香」和「雞腿油飯」也有鐵粉們喜愛，認為「剩雞腿油飯能吃了」、「雞腿油飯+1，昨天才吃」、「萊爾富的雞屁股好吃冷凍的，還有青醬義大利麵」、「雞屁股啊」、「以前萊爾富啤酒有買一送一時都會順便買兩包七里香」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。