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Pinkoi聯名Hello Kitty第3彈　復古保溫瓶超搶戲

▲設計購物網站Pinkoi和Hello Kitty推出聯名第三彈，首次和香港保溫瓶經典品牌駱駝牌CAMEL合作。（圖／業者提供）
▲設計購物網站Pinkoi和Hello Kitty推出聯名第三彈，首次和香港保溫瓶經典品牌駱駝牌CAMEL合作。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-26 07:00:00


Kitty粉錢包又要失守了！設計購物網站Pinkoi和Hello Kitty推出聯名第三彈，延續將「設計帶入日常生活」的概念，帶著具幾何設計感的Pinkoi×Hello Kitty圖樣，首次躍上香港老字號駱駝牌CAMEL，限時推出復古懷舊、摩登時尚保溫瓶。卡娜赫拉粉絲也別錯過，《卡娜赫拉的小動物甜甜和菓屋》期間限定店將於下月登場，6月3日於統一時代百貨高雄店1樓亮相。

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Pinkoi首次和香港保溫瓶經典品牌駱駝牌CAMEL合作，將Pinkoi×Hello Kitty藝術幾何圖樣結合駱駝牌的復刻保溫瓶，採特殊雙層真空玻璃內膽與不銹鋼蓋連壺塞2合1設計，限時推出經典紅、時尚銀白兩色，滿足喜歡復古可愛或是都會摩登風格的粉絲。

▲Pinkoi×Hello Kitty駱駝牌116雙層真空玻璃膽保溫瓶，單個售價1400元。（圖／Pinkoi提供）
▲Pinkoi×Hello Kitty駱駝牌116雙層真空玻璃膽保溫瓶，單個售價1400元。（圖／Pinkoi提供）
除了經典保溫瓶，Pinkoi也同步邀請台灣、日本、香港等地的設計品牌，推出襪子、絲巾、香氛及居家佈置等全新聯名商品，透過刺繡、印刷工藝，將Hello Kitty巧妙融入每日穿搭、生活空間。

▲SU:MI said Hello Kitty印花絲巾。（圖／Pinkoi提供）
▲SU:MI said Hello Kitty印花絲巾。（圖／Pinkoi提供）
▲mr. sheep Hello Kitty遊台灣星空燈萬用卡片組＋造型木夾，售價599元。（圖／Pinkoi提供）
▲mr. sheep Hello Kitty遊台灣星空燈萬用卡片組＋造型木夾，售價599元。（圖／Pinkoi提供）
▲mr. sheep Hello Kitty遊台灣星空燈萬用卡片組＋造型木夾，售價599元。（圖／Pinkoi提供）
▲mr. sheep Hello Kitty遊台灣星空燈萬用卡片組＋造型木夾，售價599元。（圖／Pinkoi提供）
卡娜赫拉粉絲集合！《卡娜赫拉的小動物甜甜和菓屋》期間限定店將於6月3日起在統一時代百貨高雄店1樓登場，P助與粉紅兔兔變身鯛魚燒、日式糰子串、櫻餅、大福等和菓子造型萌爆粉絲。現場另有4大打卡點，除了5米高和菓子造景粉紅兔兔外，還打造P助與粉紅兔兔和菓子屋，並獨家推出超過20項和菓子系列週邊，粉絲們準備暖身動起來。

▲和菓子造景5米高粉紅兔兔。（圖／業者提供）
▲和菓子造景5米高粉紅兔兔。（圖／業者提供）

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