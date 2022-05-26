18縣市豪、大雨特報！這天起高溫飆34度　下週滯留鋒再襲

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根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，強對流雲分布在台灣海峽南、北，伴隨較強降水回波，北部地區及中南部山區已有明顯降雨。
今晨截至4：53本島各地區平地最低氣溫大多在21至23度之間〔北部(基隆七堵區)20.7度，中部(嘉義東區)22.3度，南部(台南白河區)22.8度，東部(花蓮壽豐鄉)21.7度〕。
吳德榮說，最新(25日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天「滯留鋒」及「西南季風」影響，各地有局部陣雨或雷雨，期間「中小尺度」對流系統發展頻繁，應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)、及防範大量降雨造成的坍方、落石、土石流；今日各區平地氣溫：北部21至25度，中部22至30度，南部23至32度，東部22至29度。
週六（28日）「滯留鋒」逐漸北移，上半天仍有較大雨勢，需持續注意；下半天逐漸好轉；下週日、週一(29、30日)「滯留鋒」北移至東海，台灣受西南風影響，迎風面(中、南部)易有對流發生；背風面(北部、東半部)晴朗午後局部地區有短暫陣雨的機率；各地氣溫大幅回升，「暖熱如夏」，高溫將升至34度以上。
下週二、三(31、1日) 「滯留鋒」再度接近，水氣增多，除了午後有強對流發展，其他時間北部、東北部仍有局部短暫降雨的機率。（編輯：孫唯容）