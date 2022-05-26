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18縣市豪、大雨特報！這天起高溫飆34度　下週滯留鋒再襲

▲鋒面影響，易有短延時強降雨，今天新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，臺南以北、東北部、屏東地區及高雄、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。（示意圖／NOWnews資料照）
▲鋒面影響，易有短延時強降雨，今天新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，臺南以北、東北部、屏東地區及高雄、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 06:50:07

中央氣象局今（26）日針對18縣市發布豪大雨特報，今、明（26日、27日）兩天鋒面影響，今天臺灣西半部、東北部地區及澎湖、金門有陣雨或雷雨，北部並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨；明日臺灣西半部地區及澎湖、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及金門有局部短暫陣雨或雷雨。此外，今、明兩天綠島、蘭嶼易有較強陣風。

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氣象局表示，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，臺南以北、東北部、屏東地區及高雄、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。

根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，強對流雲分布在台灣海峽南、北，伴隨較強降水回波，北部地區及中南部山區已有明顯降雨。

今晨截至4：53本島各地區平地最低氣溫大多在21至23度之間〔北部(基隆七堵區)20.7度，中部(嘉義東區)22.3度，南部(台南白河區)22.8度，東部(花蓮壽豐鄉)21.7度〕。

吳德榮說，最新(25日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天「滯留鋒」及「西南季風」影響，各地有局部陣雨或雷雨，期間「中小尺度」對流系統發展頻繁，應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)、及防範大量降雨造成的坍方、落石、土石流；今日各區平地氣溫：北部21至25度，中部22至30度，南部23至32度，東部22至29度。

週六（28日）「滯留鋒」逐漸北移，上半天仍有較大雨勢，需持續注意；下半天逐漸好轉；下週日、週一(29、30日)「滯留鋒」北移至東海，台灣受西南風影響，迎風面(中、南部)易有對流發生；背風面(北部、東半部)晴朗午後局部地區有短暫陣雨的機率；各地氣溫大幅回升，「暖熱如夏」，高溫將升至34度以上。

下週二、三(31、1日) 「滯留鋒」再度接近，水氣增多，除了午後有強對流發展，其他時間北部、東北部仍有局部短暫降雨的機率。（編輯：孫唯容）

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