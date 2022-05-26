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德州槍手爆曾遭霸凌！臉書預告犯罪　參議員淚求立法限槍

▲美國校園槍擊案層出不窮，24日又發生德州小學慘案，再次掀起立法限槍的爭議。圖為赴現場哀悼的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國校園槍擊案層出不窮，24日又發生德州小學慘案，再次掀起立法限槍的爭議。圖為赴現場哀悼的民眾。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-26 06:47:41

美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）一所小學，當地時間24日發生槍擊慘案，造成21人死亡，事件再度引發全美對於槍枝管制的爭論，有民主黨的聯邦參議員哽咽求參院採取行動，積極對抗槍枝暴力，關於槍手拉莫斯（Salvador Ramos）的犯案動機、細節也被更多披露。有同窗爆料他曾遭受嚴重霸凌，美國社交網臉書（FB）也證實，拉莫斯曾經於事發當日多次發訊，表示自己準備開槍殺人。

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綜合《新聞周刊》、《華盛頓郵報》等多家外媒報導，槍手過去的好友賈西亞（Stephen Garcia）表示，拉莫斯曾因黑色眼線筆和口吃而受到欺凌，他在社交媒體上發布的畫眼線照片遭受強力批評，被霸凌的情況相當嚴重，不論是在社交媒體上，在玩遊戲時都一樣。

拉莫斯的表親米亞（Mia）透露，她認為拉莫斯在學校感到不舒服，特別是在因口吃而被欺負後，何況拉莫斯本來也就不是什麼社交達人。

18歲的小桑托斯·瓦爾迪茲（Santos Valdez）則告訴《華盛頓郵報》，他在拉莫斯上小學的時候就彼此認識，有一次他在公園裡遇到拉莫斯，發現他臉上有傷口，最初對方還說是被貓抓傷，後來才承認是自己弄傷的，原因單純是為了好玩。瓦爾迪茲無法理解拉莫斯的行徑，在對方變得越發怪異後，2人也漸行漸遠。

拉莫斯的鄰居也爆料稱，他和媽媽常相互叫囂，數度驚動警方到場，並曾於IG發表一段自己的母親與警方爭執的影片，之後又刪除。還有同學說：「他（拉莫斯）會罵他的媽媽是個『婊子』，老想把他踢出家門。」

德州州長艾柏特（Greg Abbott）25日召開記者會說明案情時表示，拉莫斯犯案前曾在Fb發訊息，第1次在校園槍擊案前大約30分鐘，拉莫斯提到準備向祖母開槍，第2次貼文證實已經開槍，第3則貼文就提到他將會前往一間小學開槍，當時是校園槍擊案發生前的大約15分鐘。不過艾伯特也補充道，拉莫斯沒有任何犯罪紀錄或心理健康問題史。

面對層出不窮的校園槍擊案，不斷危及無辜生命，康乃狄克州民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）在議會振臂疾呼：「我在此懇求，真的要下跪請求同為參議員的各位：『找出一條前行的路。』請與我們一起找出一條讓法律過關的路，減少這類事件發生。」

墨菲並沉痛表示，全世界只有美國會發生這種事，槍擊案一次次重演，政府卻沒有什麼作為，實在應該反思自己到底做了些什麼、應該做些什麼，不要再讓孩子們活在恐懼之中，在上學時還得隨時擔心自己可能會被槍殺，美國的父母也不用再教孩子遇到槍擊案時該如何自保這種事。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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