布林肯將發表對中政策演說 美中競爭未來10年迎關鍵期
美國總統拜登（Joe Biden）的亞洲行已落幕，期間正式宣布啟動「印太經濟框架」（IPEF）、出席「四方安全對話」（Quad）峰會，顯示美國欲擴張在印太區域的影響力；而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也將發表中國政策演說，說明未來10年美中將如何競爭。
綜合《美國之音》等美媒報導，布林肯當地時間26日上午將於喬治華盛頓大學發表演講，解說拜登政府的對中政策。美國國務院發言人普萊斯25日表示，未來10年將是美中競爭的關鍵時刻，布林肯將解釋拜登政府可能採取的作法。
普萊斯聲稱，美中雙邊關係影響國際格局的塑造，會繼續關注中國帶來的長期挑戰。
由於拜登剛結束亞洲行不久，還在日本接受訪問時表示，若中國企圖侵略，美國有意軍事介入，引發熱議，雖然拜登後來澄清指，美國對台戰略模糊政策並沒有改變，但在這種前情提要下，布林肯的對中政策演說更加受到關注。
報導提到，白宮2月宣布的印太戰略，將與中國的競爭列為急迫挑戰，而自布林肯上任國務卿以來，也屢次稱中國為「最大的競爭對手」、「最大的地緣政治考驗」。
布林肯並主張，美中關係應該以實力為基礎，認為美中關係脫離不了競爭，並在可能的情況下進行合作；然而如果有必須敵對的時刻，也將不得不為之。