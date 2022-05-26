郭富城陷網路大戰　劇組砸7500萬打造科技森林

動作劇情犯罪電影《斷網》由香港知名導演鄭保瑞監製、新生代導演黃慶勳執導，由郭富城、任達華、林家棟、賴雅妍、譚耀文等共同主演。拍攝期間遇到疫情問題，在馬路街邊取景不易，幾經協調，才終告完成殺青。《斷網》講述網路駭客入侵金融機構，引起重大網絡危機。三大影帝郭富城、任達華、林家棟於電影中上演網路正邪大戰，因這場危機，演化成網絡陷阱，彼此互相拉扯攻擊，引起連番衝擊。
繼《拆彈專家2》後，又見香港高預算的動作強片《斷網》，當初在香港疫情嚴峻之下，劇組人員和相關單位幾經協調奴力，才得以完成拍攝。預告裡郭富城飾演網路保安公司的IT高手，神色凝重按着鍵盤，並透過電腦螢幕穿梭現實與網絡世界，短短數秒的畫面透視出一個警示，「全球每日平均有3萬個網站受駭客入侵。根據最新統計數據，每11秒發生1次網路攻擊。每年被網絡盜竊的金額高達6萬億美元。」種種數據顯示網絡世界深不可測，危機四伏。
除了三大影帝飆戲外，電影公司更花費近2000萬港幣（約7500萬台幣）重金打造出電影中的網絡森林，將虛擬和實景精緻交疊，充滿高科技感。實地取景的場景，也充滿科幻迷離感，郭富城說：「電影中的網路世界我們稱為網路森林，之前因為疫情，不方便在街上取景，於是團隊在香港找到非常漂亮的樹林來進行拍攝。因為現場高樹林立，形態各異，再加上美術陳設，透過鏡頭，有一些場景，不用加特效CG已經好美，拍出來也有一定效果及質感。」
他對於電影的特效也很有信心，「這次電影的特效團隊為求創造新視野，以高效科技，強化營造不同層面的網路世界，務求讓觀眾有嶄新的觀影感受，看到不同場景各種虛幻又真實的交錯結合，非常符合《斷網》題材。」而郭富城提及的森林美景，正是香港知名的打卡景點南生圍。