全民「快篩陽＝確診」今上路！6大常見問題QA一次搞懂

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「快篩陽性、經診斷即確診」適用全民的新制上路後，民眾只要使用家用抗原快篩，呈現陽性反應，經過醫事人員確認，即可判定是否確診，不需再做PCR。
● 確認快篩陽性後，醫事人員評估管道有哪些？
目前指揮中心開放2種方始，包含「視訊醫療」、「現場評估看診」，民眾可以使用健保快易通、健康益友APP等預約視訊診療，或是實際前往醫療院所（包含衛生所）或是社區篩檢站，由醫師鑑定。
現場評估看診部分，民眾在可自行開車、騎車、步行，或由家人親友接送前往醫療院所或篩檢站，但過程中不得搭乘大眾交通工具；沒辦法自行前往，可聯繫地方衛生單位派遣防疫計程車接送，但需自行負擔計程車費用。
● 確認快篩陽性後，要準備什麼讓醫事人員評估？
1.自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。
2.將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照。
3.如至診所請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。
4.配合於醫師視訊或現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。
5.外出時務必佩戴口罩，請勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送(雙方應全程佩戴口罩)。
●面對醫事人員評估結果有疑慮時，仍可以去做PCR嗎？
可以，醫師與民眾間無法達成共識，醫師可請民眾再進行PCR複驗；指揮中心也整理6大情況，可去檢驗PCR。
1. 醫事人員執行抗原快篩，對於快篩結果判斷有疑慮時。
2. 民眾自行進行快篩檢測，但醫師及病人對快篩陽性結果無法達成共識時。
3. 經抗原快篩陽性確診者，在隔離治療期間有住院需求時。
4. 快篩陰性但臨床醫師懷疑為新冠感染症狀時，特別是有重症風險因子者。
5. 快篩陽性的第一線醫療工作人員，有必要時可在24小時之內複驗PCR。
6. 快篩陽性者仍可至社區篩檢站進行PCR採檢。
●快篩陽性，醫師確認是確診後，人人都可以領口服抗病毒藥嗎？如何請領?
醫師診斷快篩陽個案為確診者後，會同時評估是否需要使用口服抗病毒藥物或其他症狀藥，若看診院所本身即為藥物配賦點，民眾即可在此領藥，但若不是，可由本人或請親友代持處方箋至藥物配賦點領藥，而後再遵從醫師處方箋用藥即可。
●快篩陽性，醫師確認是確診後，可以請什麼假？
勞動部表示，快篩陽性經醫師確認後，會將結果上傳至數位健康證明或健保快易通APP，憑這些證明就可請普通傷病假、特休或事假。