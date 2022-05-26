印太角力戰！王毅將到訪　遭曝想跟太平洋島國簽安全協議

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報導指出，中國向10個太平洋島國發布的公報草案與5年行動計畫顯示，北京有意加強與太平洋島國在「傳統和非傳統」安全領域的交流，透過雙邊和多邊方式，為太平洋島國舉辦中高級警務培訓，還承諾在數據網絡、網絡安全、智能海關系統、經濟發展和國家安全方面進行合作，並建立中國-太平洋島國自由貿易區，支持應對氣候變遷和健康等問題。
密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）向21個太平洋國家領袖發布的信中表明，他的國家認為，這份公報顯示中國有意控制太平洋區域，可能威脅區域穩定，甚至引發中國與西方國家之間的「新冷戰」局勢，應該予以拒絕。
帕努埃洛警告，隨著美中在台灣問題上的緊張局勢升級，陷入衝突的風險也更高，而公報所提的內容，將會讓太平洋島國與中國的關係變得相當緊密，本質性地將雙方的經濟與社會連結起來，使中國得以控制各國的通訊設施、安全空間、海洋領土與海洋資源，除了影響太平洋島國的主權以外，中國與澳洲、日本、美國、紐西蘭發生衝突的機會也會因此變多。
帕努埃洛也特別提到，中國提供的海關系統將能夠收集進出太平洋島國的人們及島上居民的生物特徵，藉此進行大規模監控。
對此美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美國知道王毅的計劃，並擔心這些協議的談判，可能在倉促、不透明的情況下進行，而且中國近期達成的安全協議幾乎沒有進行完整磋商，引起了美國和整個地區的擔憂。
普萊斯強調，美國認為，從中國引進安全部隊及其方法，並不會對太平洋島國有任何幫助，反而只會加劇地區和國際局勢緊張，並增加外界對北京將其內部機構擴展到太平洋的憂慮。