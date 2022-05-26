網球／比肩費、喬！Nadal輕取外卡選手 奪大滿貫第300勝
2022年法網公開賽男單第二輪賽事，21座大滿貫冠軍得主、13屆賽會冠軍Rafael Nadal以6:3、6:1、6:4直落三擊敗法國外卡球員Corentin Moutet，成為網球史上繼Roger Federer(369)、Novak Djokovic(325)之後，第3位在大滿貫賽場取得300勝的男子球員。
本次Nadla以賽會第5號種子身分出戰，首輪用2小時02分就以三個6:2晉級。本場比賽面對世界排名第139位的Moutet，他前兩盤沒有出現破發點，輕鬆拿下；第三盤雖然開賽就被破，但他很快連拿3局逆轉形勢，最終以6:4取得勝利，晉級到32強。
這是Nadal在大滿貫的第300勝，同時也是他在羅蘭加洛斯的第107勝，繼續刷新男子球員在單項大滿貫最多勝場的紀錄。下一輪他將和荷蘭好手Botic Van De Zandschulp，爭奪16強席次。
而在另一場比賽，世界球王Novak Djokovic面對斯洛伐克球員Alex Molcan，以6:2、6:3、7:6(4)直落三取勝，這是他在近30場大滿貫賽事中的第29勝，也是連續17年在法網闖過次輪。
有意思的是，Molcan的教練正是和喬帥合作多年、且幫助他登上球王地位的Marian Vajda。兩人友好分道揚鑣，如今在賽場的另一邊相望，讓人玩味。