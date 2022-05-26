以天空為名的絕美敞篷超跑Maserati MC20 Cielo正式發表!

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上週Maserati官方社群預告的天空意象照主角MC20 Cielo終於在昨日線上發表會中現身，與標準硬頂版最大不同之處當然就是那組電動摺疊的車頂結構，這組電動車頂可在12秒內完成啟閉的動作，而且上方的玻璃天窗導入了PDLC電控液晶調光技術，只要用手指輕觸面版即可瞬間改變玻璃顏色來降低進光量，另外為了讓敞篷版本能保有與標準車型同等的車體剛性，在碳纖維車體的兩側還額外做了強化動作，即便強化了車體結構與裝配電動車頂，總車重也才比標準車型多出65公斤。
原本MC20採用透明引擎蓋的設計，但在敞篷版本上為了安置車頂結構改為實體鈑件，不過上方額外繪有巨幅品牌Logo也凸顯出兩者間的不同之處，尤其在開篷狀態下兩組突起的駝峰造型搭配絕美的車尾腰線，說它是近期看過最美的敞篷超跑一點也不為過；內裝部分也做了微幅調整，排檔按鍵上方的駕駛模式旋鈕改為帶有廠徽圖示的觸控操作面板，另外方向盤也多了碳纖維材質可選，車漆也特別針對敞篷版增列了Acquamarina的新車色，並提供更輕的碳纖維輪圈供車主選購。
動力部分依舊搭載自行開發的3.0升V6雙渦輪增壓汽油引擎，具備雙火星塞預燃燒室及雙噴射系統的加持下可輸出630匹的最大馬力及74.4公斤米的扭力峰值，搭配8速雙離合器變速箱可在3秒加速至100 km/h，極速則略降5 km/h至320 km/h，雖然價格尚未公布但比標準車型貴一些是肯定的，新車預計2023年第一季開始交車。