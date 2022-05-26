快篩陽「經診斷」即確診明上路！陳時中：6情況仍可PCR採檢

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指揮中心宣布，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例，並自今（2022）年5月26日起實施。
指揮中心提醒，民眾預約視訊診療或前往社區篩檢站、醫療院所(含衛生所)請醫師現場評估確認快篩陽性結果時，請配合下列事項：
一、自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。
二、將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照。
三、如至診所請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。
四、配合於醫師視訊或現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。
五、外出時務必佩戴口罩，請勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送（雙方應全程佩戴口罩）。
指揮中心呼籲，屬於住家居家照護對象，以1人1室(單獨房間含衛浴)為原則，同為確診者得多人1室並進行7天隔離。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。
指揮中心進一步說明，有關確診個案於隔離期間請參照「COVID-19確診個案注意事項」，並特別注意下列事項：
一、填寫「COVID-19確診個案自填版疫調單」，自主回報症狀、風險因子、密切接觸者。
二、務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即通知所在地政府衛生局或撥打119就醫，以119救護車為原則或指示之防疫計程車、同住親友接送或自行前往 (如步行、自行駕/騎車)等方式為輔。
三、有其他症狀或醫療諮詢需求，請以手機APP或電話專線聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估。
「6情況」可PCR採檢 住院前必採！
此外，指揮中心發言人莊人祥補充，仍有6情況可進行PCR採檢，第一，醫事人員執行抗原快篩時，對於快篩結果判斷有疑慮時；第二，當民眾自行進行家用抗原快篩試劑檢測，但醫師及病人對於抗原快篩陽性結果無法達成共識時；第三為經抗原快篩陽性之診者於隔離治療期間有住院需求時，如兩人一室等，可能因此感染，必須做PCR確認。
莊人祥表示，第四，抗原快篩陰性但臨床醫師懷疑為COVID-19感染症狀時，特別是有COVID-19重症風險因子之對象，可進行PCR採檢；第五，抗原快篩陽性之第一線醫療工作人員，必要時可於24小時內採檢以PCR複驗；最後則為抗原快篩陽性，由於需過度至快篩陽視同確診，暫時還可以至社區篩檢站進行PCR探檢。
居家隔離「數位證明」申請流程
針對居家隔離證明，資訊組副組長龐一鳴指出，數位證明資訊系統今（25）日上了2種證明書，一個是「快篩陽性經醫師確診證明」，另一則是「接觸者證明」。原黃卡就有快篩欄位，而採檢院所時間也都有其資料，但因應保險業者要求，也把身分證資料列入，而白色欄位也是接觸者證明，今天系統開放，也是針對未拿到紙本者的民眾。
龐一鳴表示，民眾可透過數位證明平台進入，原只有三種登入方式，如今也增加「健保快譯通」方式進入，民眾只要有下載全民健保行動快易通APP，就可進入健康存摺，當點選申請數位證明，就可進入數位證明系統，而這次也增加檢驗結果、接觸者隔離證明。
對於部分民眾無法開立電子單、紙本，龐一鳴說明，其原因是民眾缺了資料所致，民眾進入前述系統時，應特別注意地址填寫，如果選擇檢驗結果證明，也會有快篩或PCR選項，最後取得證明下載列印即可，整個流程跟疫苗證明是一樣。
龐一鳴指出，目前台灣有200萬名民眾透過此平台取得數位證明，而今早上8點上線後，截至中午已有15000民眾取得隔離證明、5千位取得快篩陽性加醫師確診證明，目前執行相當順利。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53909
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