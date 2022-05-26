還是有希望！李秉穎：疫情緩升緩降　達群體免疫有望開放

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李秉穎認為，最近一週疫情曲線看起來像在高原，是否會持續上升或是下降還要再觀察，而死亡數增加也在預期之內，死亡病例高峰通常會出現在疫情高峰數週後，因此最近死亡人數大概會增加，反映前陣子高峰。
李秉穎指出，新冠肺炎病毒死亡率約2至4%，先前歐美醫療機構量能受到大影響，死亡率有時會上升到6至8%，現在台灣死亡率都是零點幾%，因為很多人打了疫苗有免疫力，大幅降低死亡率結果，用現在死亡率跟一兩年前相比是低非常多的。
李秉穎表示，依照模型推估高山疫情流行曲線，現在應該單日確診數已經破十萬，不過最近幾天疫情呈現平緩，表示民眾防疫警覺心讓疫情沒有急遽攀升，而是緩升，未來也可能慢慢緩降。
先前李秉穎預估，正常生活時間點預計會落在9月，但今李改口，9月還不一定，只是最樂觀估計，日本與韓國疫情也都是緩升緩降4個月了仍在持續，不過無論如何，即使疫情沒有完全平息，群體免疫若到一定程度，說不定還是可以適度開放，「所以你的明天還是有希望的！」。只是他也分析，7月底高峰應已經過去，最多會有3至4成的人會得到感染，可能還無法這麼快自由活動。
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