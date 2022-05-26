芬蘭、阿聯也中了？全球已逾20國　有猴痘確診及疑似病例

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- 澳洲於20日通報了首例，患者近期剛從英國返澳，另外還發現1宗疑似病例。
- 奧地利於22日確認了首例猴痘。
- 比利時在20日發現了2起病例。
- 捷克於24日發現首例。
- 丹麥於24日確認了第2例，只比首例晚1天。
- 芬蘭發現「高度疑似病例」，是由首都赫爾辛基1家醫於25日通報。
- 法國的確診病例數再上升至5例。
- 德國已確認3起病例，首例是於20日通報。
- 義大利截至25日為止已確認6起病例。
- 荷蘭於5月20日通報了首例，之後又陸續確認了「數名」患者，但未說明確切人數。
- 葡萄牙在23日通報了14例，使該國病例總數達到37例。
- 斯洛維尼亞於24日確認了首例。
- 西班牙於24日在馬德里新確認了11例，使該國的猴痘感染人數達到48例。
- 瑞典於19日確認了首例。
- 瑞士於21日通報首例。
- 英國於24日在英格蘭地區發現14宗新病例，使該國確診病例總數達到70例。
- 以色列於21日確認了首例。
- 阿拉伯聯合大公國國營媒體WAM引述衛生部報導，該國於24日發現首例。
- 阿根廷於23日報告了首起疑似病例，目前南美洲尚未有確診病例。
- 加拿大已確認魁北克省有15例，預計其他地區會出現更多病例。
- 美國已確認2例，首例於18日被發現，並在23日通報第3起疑似病例。