COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

芬蘭、阿聯也中了？全球已逾20國　有猴痘確診及疑似病例

▲歐美近日陸續傳出猴痘感染病例，並逐漸擴展至其他地區。圖為顯微鏡下的猴痘病毒。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐美近日陸續傳出猴痘感染病例，並逐漸擴展至其他地區。圖為顯微鏡下的猴痘病毒。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-26 08:38:44

全球仍遭受新冠病毒荼毒之際，多國又陸續爆出猴痘感染疫情，主要在歐洲地區，已累計逾百例。由於猴痘疫情過去主要只發生在西非和中非，其他地方的傳播只是偶爾發生，因此本次多個非猴痘流行國家爆發疫情，也引起了國際和世界衛生組織（WHO）警惕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》統計，目前已知的疫情範圍涵蓋大洋洲、歐洲、北美洲、中東等地，截至發稿時間為止，全球通報確診及疑似病例如下（不含非洲）：

  • 澳洲於20日通報了首例，患者近期剛從英國返澳，另外還發現1宗疑似病例。
  • 奧地利於22日確認了首例猴痘。
  • 比利時在20日發現了2起病例。
  • 捷克於24日發現首例。
  • 丹麥於24日確認了第2例，只比首例晚1天。
  • 芬蘭發現「高度疑似病例」，是由首都赫爾辛基1家醫於25日通報。
  • 法國的確診病例數再上升至5例。
  • 德國已確認3起病例，首例是於20日通報。
  • 義大利截至25日為止已確認6起病例。
  • 荷蘭於5月20日通報了首例，之後又陸續確認了「數名」患者，但未說明確切人數。
  • 葡萄牙在23日通報了14例，使該國病例總數達到37例。
  • 斯洛維尼亞於24日確認了首例。
  • 西班牙於24日在馬德里新確認了11例，使該國的猴痘感染人數達到48例。
  • 瑞典於19日確認了首例。
  • 瑞士於21日通報首例。
  • 英國於24日在英格蘭地區發現14宗新病例，使該國確診病例總數達到70例。
  • 以色列於21日確認了首例。
  • 阿拉伯聯合大公國國營媒體WAM引述衛生部報導，該國於24日發現首例。
  • 阿根廷於23日報告了首起疑似病例，目前南美洲尚未有確診病例。
  • 加拿大已確認魁北克省有15例，預計其他地區會出現更多病例。
  • 美國已確認2例，首例於18日被發現，並在23日通報第3起疑似病例。

巧合？猴痘現16國　美媒爆「武漢實驗室數月前曾做實驗」

猴痘蔓延16國！各國忙搶疫苗　WHO：尚不需大規模接種

德州槍手爆曾遭霸凌！臉書預告犯罪　參議員淚求立法限槍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀