Volvo P1800復古跑車即將進軍美國市場，媲美超跑的價格就看你的口袋夠不夠深!

我是廣告 請繼續往下閱讀
Volvo P1800在1960年代推出時可謂集結品牌最強技術於一身的後驅跑車，Cyan Racing則在2020年透過現代技術優化這部60年代經典跑車獲得廣大消費者的迴響，全車僅保留外觀造型與底盤結構，但為了符合現代的車體強度還對其導入了高強度鋼材與碳纖維材質，並針對底盤導入了三角形結構補強，即便如此車重依舊控制在相當輕盈的990公斤。
動力部分換上了Volvo S60 TC1賽車那具擁有420匹馬力的2.0升四缸渦輪增壓引擎，搭配復古味十足的Holinger狗腿式五速手排變速箱，並導入有碳纖維傳動軸與限滑差速器讓這部復古跑車擁有現代賽車精準的動力輸出，同時在換上前雙A臂與液壓可調臂震系統後讓操駕感受與過去相比有著天壤之別，煞車系統採用的是4活塞卡鉗配上Pirelli P Zero前235/40後265/35的輪胎，但為了讓駕馭感受更貼近60年代的狀態，該車並無ABS系統、車身穩定控制系統或相關的動態控制技術，在如此的大動力輸出下在操駕時須格外謹慎。
如今這款經典復古跑車將進軍美國市場，預計會在8/9的Monterey Car Week活動中現身，現在已可在Cyan Racing的網站上進行預購，不過70萬美金起的價格比起2年前的50萬美金多出不少，難道也是受缺料缺晶片的影響? 不過這種特製車款本來就不是針對一般的大眾消費者，富豪們在乎的是車庫內有沒有一部與眾不同的車款才是重點!