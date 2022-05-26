打入低軌衛星供應鏈　台廠搶攻近3千億美元商機

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低軌衛星時代來臨，已有台廠逐漸打入國際供應鏈，把握衛星設備新商機。為了讓更多企業掌握國際低軌衛星發展趨勢，經濟部工業局於25日辦理「衛星產業商機分享-從Satellite 2022到台灣低軌衛星商機分享沙龍」活動，特邀參與國際衛星展SATELLITE 2022的6家業者，包括稜研科技、創未來科技、耀登科技、鐳洋科技、昇達科技、芳興科技，分別從「衛星天線研發製造」、「衛星驗測服務與解決方案」等面向，探討國際趨勢及產業發展。
針對衛星天線研發製造部分，與會業者表示，隨著B5G/6G通訊時代來臨，新興應用如自動駕駛、海事、航空與物聯網、通訊需求不斷成長，低軌衛星的全球無縫隙覆蓋特性，結合5G高速寬頻通訊，將是全球通訊的發展趨勢。為因應不同的場域通訊需求，台廠正開發各類型相位陣列天線，以滿足國際大廠需要。
透過躍登科技的觀察，台灣企業在衛星展特別受到國際商歡迎，主要是彈性製造、地緣關係與安全性優勢，低軌衛星通訊成長需求龐大，公司也正在進行地面接收終端設備與相關系統軟體開發。
而工業局也在今年3月22至24日與國家太空中心首次攜手集結9家業者，以「Taiwan Space台灣形象館」參與SATELLITE 2022，展現台灣產業能量，3天展期吸引近千位國際客戶及投資人到訪，預計明年將擴大參展規劃。