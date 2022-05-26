台股早盤開高漲75點　車用電、第三代半導體強勢

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台北股市今日開盤漲24.18點，加權股價指數以16128.21點開出，早盤一度漲75點，來到16179點。權值股台積電早盤漲1元，來到525元。聯電強勢漲逾1%，來到50元。緯創、國巨、和碩漲超過1%。聯發科小跌，相對弱勢。
今日盤面焦點為第三代半導體強勢，昇陽半導體、穩懋、合晶、漢磊、大中漲1到3%。車用電池概念股走揚，車王電、系統電、中探針漲3到6%多。遊戲概念股也紅通通，昱泉漲7%以上，華義、辣椒漲5%，歐買尬漲2%，橘子也來到盤上。散裝航運，如新興、裕民、榮運、中航、台航等漲逾1%，相對強勢。
元富投顧總經理鄭文賢指出，以台股基本面而言，今年GDP成長率約在3.5%到4%，表現穩健；目前市場擔憂在Fed強力收縮資金後，下半年全球景氣放緩，可能因此金融市場開始出現消風狀況。對投資人而言，今年在投資態度上須轉趨謹慎，尤其加上俄烏戰爭進一步加劇通膨壓力，以及中國對疫情維持封城清零思維，國際政經變數讓市場更加難以預測，在行情研判上也更具挑戰。
鄭文賢表示，在類股選擇上，電子股仍是多數投資人投資重心，高速運算（HPC）、車用電子需求依然強勁。原物料價格居高不下，相關類股建議可選擇鋼鐵類股與散裝航運。面臨即將來到的下半年解封潮，航空、旅遊、戶外運動鞋、高爾夫球產業將可受惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。