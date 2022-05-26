台科大擬接收華夏科大　教團：片面宣布損及師生權益

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教育部回應，華夏科大目前並非專輔學校，辦學及財務均正常，惟近年來受少子女化衝擊，招生人數逐年減少，董事會希望在學校財務尚能維持正常運作時，與台科大討論，希望在未來學校退場過程中，由台科大聘任學校教師，校地捐贈台科大，以繼續發揮教育功能。惟現階段僅於意見交換過程，華夏並未提交校務會議或董事會議決議，亦無將相關規劃報教育部。
教育部表示，本案基於董事會考量學校最佳的發展下的策略考量，只要在保障教職員生權益以及校產公共性的前提下，教育部尊重2校後續校內的溝通及最後的決定。
教育部長潘文忠今天在立法院受訪表示，依照剛通過的私校退場條例，私立學校若停辦、做完校產清算後，確實能將校產捐贈給公立或國立學校，法制上可行，2校要考量教職員工權益，教育部給予尊重，但提醒校內溝通很重要，校方要讓校內教職員工了解董事會考量、充分溝通，才會讓後續合併、合作或捐贈等更順利。
私校工會理事長尤榮輝認為，華夏董事會若未經與校內師生充分溝通並獲得共識，就由台科大片面發布「接收」計畫，等同宣告華夏即將停辦退場，除可能傷害華夏師生情感外，也會衝擊華夏招生，損害華夏科大利益；台科大在華夏師生不知情、退場程序尚未啟動前，就急忙宣布將「接收」華夏，在少子化情況下，給外界趁人之危、伺機掠奪華夏校產的不佳觀感。
尤榮輝說，台科大是否「接收」華夏，不是華夏董事會及台科大說了算，無論走私校退場條例或私校法程序，終究還要問問華夏教職員生是否同意，並做好安置師生措施再來宣布也不遲。
尤榮輝指出，台科大學生會發布的「接收」計畫，幾乎已確定華夏即將退場，但依私校退場條例第14條規定，學校退場前須重組董事會，屆時新董事會是否同意華夏捐給台科大仍在未定之天。若依現行私校法規定走停招、停辦、解散、清算及捐贈等程序，學生能原校讀到畢業爭議不大，但總計184名教職員的安置則相當挑戰。
他說，華夏科大若停辦，專任教師的可能出路有二，一是接受優離優退，二是轉任台科大專案教師，接受優離優退意味中年失業，轉任專案教師則工作權失去保障；教職員還要面對失去公保年資、結清私校退撫金，並轉換為勞保及勞退等問題。華夏董事會若未與教職員溝通並經校務會議討論，就私下接洽台科大並決定捐贈校產，恐怕讓教職員恐慌，造成校園混亂。