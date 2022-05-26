前主播喝水失聲兩週？曝擺陣燒符內鬥　幸好認清早退出

TVBS新聞台爆發主播集體霸凌事件，引發娛樂圈軒然大波，但看在過來人的眼裡卻不意外，東森前主播劉芯彤就在社群平台透露，每個主播都想坐上重點時段的位置，代表自己的地位，都想成為舞台上的C位，明爭暗鬥是理所當然，自己曾在辦公室喝了一杯水就喉嚨沙啞，疑似有人暗中惡作劇，「幸好我很早就認清早早退出」！





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▲劉芯彤曾在辦公室喝了一杯水，結果兩個禮拜說不出話。（圖／劉芯彤臉書）

她形容新聞台會定期更換新血，每次主播徵選時就像後宮納妃一樣，播報時間固定，有新人進來，當然就有人被冷凍，「傳說中的擺陣燒符咒，在主播圈根本不是什麼新聞，很多人都會到處求神問卜。過去，我曾經聽到某主播，常常到狐仙廟拜狐仙，希望能增加觀眾緣。這種不傷人的方法，在我眼中算是正派的」。





這次主播霸凌事件，也讓劉芯彤聯想起當年一則往事，她播完新聞順手拿起放在桌上的水杯喝水解渴，沒想到下午喉嚨開始沙啞，到了晚上變成了男人聲音，結果足足啞了兩個星期，儘管內心有兇手人選卻苦無證據，自從那次慘痛經驗後，就不喝同事倒的水，對離開視線的食物都很謹慎小心。





▲劉芯彤近年轉型做公益活動。（圖／劉芯彤臉書）

她以過來人之姿感慨，霸凌事件就是主播們的生存保衛戰，大家都想拚命活下去，只是忽略了一點，「年年都有更年輕的妹仔加入新聞行列（就像後宮從來都不缺女人），沒人可以keep住美麗的容顏，但妳可以增加智慧的腦袋。為自己提升難被取代的條件，就不需擺陣燒符甚至耍心機、道八卦」。



