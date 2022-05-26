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國高中取消九宮格改1人確診停課3天！潘文忠：報指揮中心

▲教育部長潘文忠今（26）日表示，將取消國高中九宮格匡列，改1生確診，全班停課3天。（圖／記者李琦瑋攝，2022.05.26）
▲教育部長潘文忠今（26）日表示，將取消國高中九宮格匡列，改1生確診，全班停課3天。（圖／記者李琦瑋攝，2022.05.26）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-26 10:54:53

先前國高中學生確診，以九宮格匡列的停課方式引發爭議。教育部長潘文忠今（26）日表示，將取消國高中九宮格匡列，改比照國小和幼兒園「1個學生確診全班停課3天」辦理，目前正在報指揮中心，其餘則維持之前一貫的政策。

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現行「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情調整授課方式實施標準」，國小、幼兒園階段，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，其所屬班級的同學與導師，全班暫停實體課程3天；國中及高中階段，以該確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級的座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校。

潘文忠表示，因應疫情及指揮中心相關防疫政策，教育部仍以確診者為核心做防疫規劃，採取因校、因地制宜的評估，由學校與地方政府視疫情採遠距教學等彈性作法，但考量國高中目前整體防疫與各縣市交換意見、校園實際作為等，將改變九宮格停課作法，國高中將比照國小、幼兒園辦理，1個學生確診就全班停課3天，達到順暢防疫效果，目前正在報指揮中心，教育部仍維持之前一貫的政策，只是國高中這部分做了調整。

另外，外界希望讓學生提早放暑假。潘文忠說，依照各級學校學生學期假期辦法規定，暑假以60天為限，關係到非常多的應屆畢業生及新生入學權益，影響面大，教育部並沒有規劃提前放暑假。

關於防疫物資方面，潘文忠表示，會持續補充快篩試劑，到27日還會再加發60萬劑，總共達到270萬劑，讓學校在有學生確診、停課時，可以進行因應。他強調，考量現階段防疫事務繁忙，教育部5月中旬行文給各縣市，要求暫停各項評鑑訪視，以減輕第一線人員工作負擔，並對於參與防疫的人員給予加班費用等支持。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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