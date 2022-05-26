國高中取消九宮格改1人確診停課3天！潘文忠：報指揮中心

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潘文忠表示，因應疫情及指揮中心相關防疫政策，教育部仍以確診者為核心做防疫規劃，採取因校、因地制宜的評估，由學校與地方政府視疫情採遠距教學等彈性作法，但考量國高中目前整體防疫與各縣市交換意見、校園實際作為等，將改變九宮格停課作法，國高中將比照國小、幼兒園辦理，1個學生確診就全班停課3天，達到順暢防疫效果，目前正在報指揮中心，教育部仍維持之前一貫的政策，只是國高中這部分做了調整。
另外，外界希望讓學生提早放暑假。潘文忠說，依照各級學校學生學期假期辦法規定，暑假以60天為限，關係到非常多的應屆畢業生及新生入學權益，影響面大，教育部並沒有規劃提前放暑假。
關於防疫物資方面，潘文忠表示，會持續補充快篩試劑，到27日還會再加發60萬劑，總共達到270萬劑，讓學校在有學生確診、停課時，可以進行因應。他強調，考量現階段防疫事務繁忙，教育部5月中旬行文給各縣市，要求暫停各項評鑑訪視，以減輕第一線人員工作負擔，並對於參與防疫的人員給予加班費用等支持。
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