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女孩被小貓認成媽！「吸脣撒嬌」畫面溫馨　網友反曝隱憂

▲小女孩被幼貓認成媽，吸脣撒嬌畫面溫馨，網友卻反曝隱憂。（圖／TiKTok：anony.moos）
▲小女孩被幼貓認成媽，吸脣撒嬌畫面溫馨，網友卻反曝隱憂。（圖／TiKTok：anony.moos）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 10:37:112022-05-26 10:51:09

小動物柔軟可愛，總讓人忍不住想多加親近，國外民眾就分享一則影片，是家中奶貓誤認幼童為媽媽，吸著小孩嘴唇撒嬌的畫面。影片乍看之下溫馨可愛，卻讓許多網友捏了一把冷汗，因為貓咪嘴巴藏有多種細菌，若不慎入侵孩童血液，後果不堪設想。

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▲貓咪狂吸女孩嘴唇，就像在吸媽媽的ㄋㄟㄋㄟ一般。（圖／TiKTok：anony.moos） 
▲貓咪狂吸女孩嘴唇，就像在吸媽媽的ㄋㄟㄋㄟ一般。（圖／TiKTok：anony.moos） 
影片中能看到，一隻小小虎斑貓趴伏在金髮女童身上，天性使然下，牠將女童誤認為媽媽，對著嘴唇不停吸吮、撒嬌，當女童將頭移開，小貓還仰著脖子，看起來還意猶未盡。兩隻小小朋友的互動融話許多網友，回覆：「小貓就像：好的，媽媽需要休息」、「我的盲貓Jade做了一年完全一樣的事情哈哈」。

但看似溫馨的畫面，卻讓許多家長捏了一把冷汗，因小朋友的身體仍在發育，免疫力不如成人強勁，而貓咪口腔帶有多種細菌，很可能進而引發感染，網友提醒「雖然我愛貓，但牠們的嘴很髒，被咬傷幾乎都會感染，我會避免這種嘴對嘴的事發生」、「好擔心女孩會唇部感染，媽媽應該要在注意一點」。

據悉，不管是人、狗、貓的口腔中都有細菌存在，當親吻愛寵或被牠們舔拭，就會有數百種細菌相虎產生作用，雖人類具免疫系統能抵禦毛孩口中細菌，但並非完全守護，若有傷口讓細菌溜進體內，甚至感染血液，後果不堪設想，故不建議直接對嘴親吻毛孩，除非確認口中沒有傷口能被入侵。（編輯：李惠婷） 

▲女孩最後將小貓移開，讓貓咪吸吮耳垂。（圖／TiKTok：anony.moos） 
▲女孩最後將小貓移開，讓貓咪吸吮耳垂。（圖／TiKTok：anony.moos） 

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