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連買房也要防疫？別墅、農舍交易變熱門　這區成長最大

▲疫情延燒下，透天別墅、農舍成了許多人買房首選，北台灣買氣增幅最大。（圖／台灣房屋提供）
▲疫情延燒下，透天別墅、農舍成了許多人買房首選，北台灣買氣增幅最大。（圖／台灣房屋提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-26 10:07:35

新冠肺炎疫情延燒超過兩年，防疫成為日常生活最熱門的話題，連居住都要防疫！相較於公寓、大樓這類集合式住宅接觸人多，近幾年都會區透天別墅與農舍交易相當熱絡，尤其又以北台灣增幅最大。台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄全台主要都會區透天別墅與農舍交易狀況，去年主要都會區交易量達40,698件。進一步觀察增加幅度前三名都會集中在北台灣，分別為新北市以32.9%成長率奪冠，接著是新竹市與桃園市。

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台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，根據台灣房屋住宅型產品類別的官網點閱率統計，發現今年第一季大樓的點閱率，較去年同期減少約4%，而在農舍與透天別墅點閱率明顯提高，分別增加82%與24%。除了住宅外部環境考量外，更朝向「密度低、大棟距、人口少」要點優先，有獨立的室內環境，獨立的出入空間的獨棟透天或郊區別墅成為擇屋條件，至於在住宅內部的陳設與規劃亦相當重視。

疫情改變生活習慣與購物習慣，甚至是購屋選擇與居住觀念，根據實價登錄統計，八大主要都會區透天別墅與農舍統計增減幅，2019年(疫前)與 2021年(疫後)相比，新北市買防疫型住宅，增加最多以32.9%居冠；新竹市22.8%；再則是桃園市21.4%位居第三。

 
台灣房屋汐止特許加盟店 店長吳晨昕表示，透天別墅或農舍，有著不需要與他人共用空氣管道、電梯、大樓公設等特點，大幅減少與人接觸的機會，加上有些產品附有庭院空間，也相對受到購屋者青睞。以汐止伯爵系列的獨棟別墅總價大約要2500~3000萬之間，不過汐止也不少「類別墅」的產品，上下疊的兩層樓住宅，總價1500~2000萬就能有大空間，也很受青睞。

江怡慧強調，不難發現增幅多的縣市都是人口密集度相對高的區域，除了有防疫功能外，在台北地區還包括有都更效益，因此交易量大增，至於南部本來居住就多以透天厝或是別墅、農舍比例高，因此明顯在交易表現較不及北部。

江怡慧說，近年購屋族愛買透天別墅產品增多外，住宅設計或是陳設方面亦納入防疫概念，包括科技進步，抗菌、調節、健康建材受到重視等，玄關擺放消毒地毯或是外衣懸掛處與殺菌衣櫃等，或是室以便用紫外線消毒燈、健康磚、無醛屋塗料、與時俱進的建材、抗菌(無毒)油漆、矽藻漆、抗菌、可調節濕氣木地板防霾紗窗、抗菌磁磚、逆止排水口等等，都是很好的選擇，甚至電器設備也要與時俱進，都是巔覆過去傳統型態上的改變。

此外，本土疫情爆發後，民眾在家裡煮飯的機會增加，對於廚房空氣流通也相對重要，最佳的狀況當然有戶外窗，可以直接將油煙抽出去，對於時下流行的客餐廳、廚房開放式的設計，也要注意抽油煙機的效能、也要定期清洗維護。 

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