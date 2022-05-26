連買房也要防疫？別墅、農舍交易變熱門　這區成長最大

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疫情改變生活習慣與購物習慣，甚至是購屋選擇與居住觀念，根據實價登錄統計，八大主要都會區透天別墅與農舍統計增減幅，2019年(疫前)與 2021年(疫後)相比，新北市買防疫型住宅，增加最多以32.9%居冠；新竹市22.8%；再則是桃園市21.4%位居第三。
台灣房屋汐止特許加盟店 店長吳晨昕表示，透天別墅或農舍，有著不需要與他人共用空氣管道、電梯、大樓公設等特點，大幅減少與人接觸的機會，加上有些產品附有庭院空間，也相對受到購屋者青睞。以汐止伯爵系列的獨棟別墅總價大約要2500~3000萬之間，不過汐止也不少「類別墅」的產品，上下疊的兩層樓住宅，總價1500~2000萬就能有大空間，也很受青睞。
江怡慧強調，不難發現增幅多的縣市都是人口密集度相對高的區域，除了有防疫功能外，在台北地區還包括有都更效益，因此交易量大增，至於南部本來居住就多以透天厝或是別墅、農舍比例高，因此明顯在交易表現較不及北部。
江怡慧說，近年購屋族愛買透天別墅產品增多外，住宅設計或是陳設方面亦納入防疫概念，包括科技進步，抗菌、調節、健康建材受到重視等，玄關擺放消毒地毯或是外衣懸掛處與殺菌衣櫃等，或是室以便用紫外線消毒燈、健康磚、無醛屋塗料、與時俱進的建材、抗菌(無毒)油漆、矽藻漆、抗菌、可調節濕氣木地板防霾紗窗、抗菌磁磚、逆止排水口等等，都是很好的選擇，甚至電器設備也要與時俱進，都是巔覆過去傳統型態上的改變。
此外，本土疫情爆發後，民眾在家裡煮飯的機會增加，對於廚房空氣流通也相對重要，最佳的狀況當然有戶外窗，可以直接將油煙抽出去，對於時下流行的客餐廳、廚房開放式的設計，也要注意抽油煙機的效能、也要定期清洗維護。