名家論壇》錢震宇／哀莫大於心死的政府

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不知道大家有沒有發現，過去一項都是由陳時中宣布確診數字及死亡數字，25日記者會卻改由疾管署長周志浩報告，不到一分鐘時間講完數字，就帶過去了，「難道確診死亡在官員眼中，就只是單純的數字增長而已嗎？」；死亡、中重症的這些民眾只是政府官式報告中的一個每天改變的數字罷了。
至於陳時中，則維持他一貫冷淡無情的語調，講著快篩劑的銷售數字，以及呼籲長者盡速施打疫苗然後送快篩，好像台灣單日確診人數死亡跟他無關，而近來頻頻發生幼童染疫後引發腦炎重症，然後很快就發病不治，讓多少家長憂心煩惱。而陳時中提不出解決及因應之道，只吐出一句「這是警訊」，聽了讓人拳頭都硬了。
太多讓人傷心的確診案例每天上演，太多讓人不捨的幼童失去生命。政府官員們卻活在平行時空，依舊講他們自己的話，每天除了一直在呼籲民眾要做好防疫，對政府有信心以外，對於疫情就是快篩陽就去領藥、有不舒服就不要上班、幼童有症狀就要去急診、長者盡速施打疫苗。
你可以感受到政府的冷血及冷淡，上至蔡英文、蘇貞昌，下到陳時中、莊人祥、周志浩，講出來的話毫無感情，沒有一個人能夠體會到國人遭受疫情時的心情，「因為他們根本沒有經歷台灣人民現在正在經歷的一切」。
就連前副總統陳建仁都說，Omicron疫情爆發到現在，台灣的死亡率卻只有「萬分之3」，呼籲民眾準備好「防疫三寶」，包括疫苗追加劑、快篩試劑和抗病毒藥物，要與病毒共存。好一個置身事外的陳建仁，「防疫三寶」沒有一樣是充足而完備的，政府不提供，反要民眾自己想辦法，這政府關門算了！
台灣確診死亡數量直線上升，而且大約55%死亡病例是在確診五天內就宣告不治，重症死亡率更是在短短半個月內飆升到79%，凸顯出蔡政府的防疫體系、醫療體系已經失能。但陳時中聽到死亡率飆高，第一件想到的事情竟是想調整數據、放寬重症標準好讓帳面數字不要這麼難看，根本就是掩耳盜鈴，完全把民眾的生死當成兒戲。
縣市首長疾呼、專家學者提醒、立委議員倡議，開放自購快篩劑、成立大型快篩站、輕重症分流、快篩陽即確診、快篩陽就給藥…一切的一切，蔡政府就是不聽，堅持自己沒錯，一副「錯到底就是對的」。折磨人民，更折損這個國家。
佛家講「無緣大慈，同體大悲」，但現在的蔡英文剛好相反，她是「即使眾生遭逢苦難，也只求自己安樂」，這點就從疫情爆發以來，她走出官邸幾次就很清楚，就連視察北榮都要先淨空場地、維安嚴控，聽簡報還要全體醫師先起立鼓掌，看著這樣的總統、這樣的政府官員，哀莫大於心死！
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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