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客運、旅宿、觀光命懸一線　王國材爭取60億振興金

▲王國材於會前接受媒體聯訪指出，要和病毒共存，儘速兼顧防疫的生活，未來補助會以振興方式進行，目前已向行政院爭取60億預算協助。（圖／NOWnews資料照）
▲王國材於會前接受媒體聯訪指出，要和病毒共存，儘速兼顧防疫的生活，未來補助會以振興方式進行，目前已向行政院爭取60億預算協助。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-26 10:24:592022-05-26 10:25:14

台鐵工會在昨（25）日宣布取消台鐵端午不加班行動，立法院交通委員會今（26）日也更改議案內容，要求交通部長王國材針對「觀光、旅館、客運等振興補貼方案」進行專題報告，王國材於會前接受媒體聯訪指出，要和病毒共存，儘速兼顧防疫的生活，未來補助會以振興方式進行，目前已向行政院爭取60億預算協助。

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王國材說明，已向行政院爭取到新台幣60億元預算，其中5億元用於振興公路客運業、55億元用在旅行業、旅宿業及觀光遊樂業，行政院院會上午通過後就定案。

王國材指出，防疫走向與病毒共存，正常生活，振興就是要組到一定的團、有人住旅宿、有人去遊樂園或有人搭客運才補助業者，與以前紓困做法不同，紓困是不管業者有沒有做任何事都按人頭補助，現在全世界都走向開放，振興方式是補貼相關產業。

根據交通部提供書面資料，公路客運運量較疫情前下降約4成，為促進運量回流，將設立績效門檻當載客人數成長到一定數量就會實施，也透過獎助行銷包裝來刺激提升公共運輸運量，細部執行方案正在研議中，將爭取5億元預算。

另外，王國材也針對台鐵工會取消端午不加班活動表達感謝，並強調，台鐵公司化法案16項子法的細節，會持續跟工會溝通。交通部也希望能避免接下來中秋等假日的不加班行動，願意跟工會就公司化細節及未來願景好好來談。

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