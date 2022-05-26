COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

柴犬草叢中發現「虛弱倉鼠」！堅持原地不走：主人快救牠

▲柴犬草叢中發現虛弱倉鼠，堅持原地不走：，「主人快救牠！」（圖／Twitter：MishLichia）
▲柴犬草叢中發現虛弱倉鼠，堅持原地不走：，「主人快救牠！」（圖／Twitter：MishLichia）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 11:02:02

還好柴柴有發現！15日一對日本夫妻帶柴犬進行早晨散步，途經草叢時，柴柴突然停下腳步，對著裡頭又嗅又聞，飼主上前關切後發現，竟有一隻倉鼠倒在裡頭，且看起來相當虛弱，捲成一顆白球狀動都不動，夫妻當即將其帶回，取消所有行程，專心照顧。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本神奈川縣的這對夫妻，於15日早上8點時，在愛犬引導下找到這隻倉鼠，由於前一晚下著傾盆大雨，倉鼠體溫很低，只能透過輕輕的喘息，確認牠目前還活著。夫妻盡力地為其取暖，用衛生紙及棉花棒擦拭倉鼠，似乎因為外頭待了很久，鼠寶身軀上佈滿了糞便。

▲小倉鼠似乎在外頭待了很久，蜷縮在盒中毫無動靜。（圖／Twitter：MishLichia）
▲小倉鼠似乎在外頭待了很久，蜷縮在盒中毫無動靜。（圖／Twitter：MishLichia）
因為倉鼠的情況沒有好轉，夫妻倆感到相當難過，禁不住開始哽咽，幸虧鼠寶意志力堅強，在被救助四個半小時後，終於打起精神主動啃食面前的食物。夫妻見狀況好轉，趕緊到社區附近張貼倉鼠走失的消息，可惜並無回音，於是兩人決定購買倉鼠相關用品，「直到找到主人為止，我決定照顧牠，人生第一次買倉鼠小屋」。

▲夫妻購買倉鼠相關用品，決定在找到鼠寶的主人前好好照顧牠。（圖／Twitter：MishLichia）
▲夫妻購買倉鼠相關用品，決定在找到鼠寶的主人前好好照顧牠。（圖／Twitter：MishLichia）
15日當天，其實是這對夫妻的18週年結婚紀念日，原先預定出門旅行，但因偶遇這個小生命，決定取消所有行程，用來學習、購買倉鼠相關用具，「我很感謝愛犬讓我發現了牠，這是一個難忘的週年紀念日」。（編輯：李惠婷） 

▲得救的小倉鼠。（圖／Twitter：MishLichia）
▲得救的小倉鼠。（圖／Twitter：MishLichia）

被正妹摸頭笑成花！黑柴見男人「臉色巨變」：別碰我好嗎

搖擺柴犬上線！拍屁屁啟動「跳舞模式」　小腳腳狂踏

女孩被小貓認成媽！「吸脣撒嬌」畫面溫馨　網友反曝隱憂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀