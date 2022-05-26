柴犬草叢中發現「虛弱倉鼠」！堅持原地不走：主人快救牠
還好柴柴有發現！15日一對日本夫妻帶柴犬進行早晨散步，途經草叢時，柴柴突然停下腳步，對著裡頭又嗅又聞，飼主上前關切後發現，竟有一隻倉鼠倒在裡頭，且看起來相當虛弱，捲成一顆白球狀動都不動，夫妻當即將其帶回，取消所有行程，專心照顧。
日本神奈川縣的這對夫妻，於15日早上8點時，在愛犬引導下找到這隻倉鼠，由於前一晚下著傾盆大雨，倉鼠體溫很低，只能透過輕輕的喘息，確認牠目前還活著。夫妻盡力地為其取暖，用衛生紙及棉花棒擦拭倉鼠，似乎因為外頭待了很久，鼠寶身軀上佈滿了糞便。
因為倉鼠的情況沒有好轉，夫妻倆感到相當難過，禁不住開始哽咽，幸虧鼠寶意志力堅強，在被救助四個半小時後，終於打起精神主動啃食面前的食物。夫妻見狀況好轉，趕緊到社區附近張貼倉鼠走失的消息，可惜並無回音，於是兩人決定購買倉鼠相關用品，「直到找到主人為止，我決定照顧牠，人生第一次買倉鼠小屋」。
15日當天，其實是這對夫妻的18週年結婚紀念日，原先預定出門旅行，但因偶遇這個小生命，決定取消所有行程，用來學習、購買倉鼠相關用具，「我很感謝愛犬讓我發現了牠，這是一個難忘的週年紀念日」。（編輯：李惠婷）