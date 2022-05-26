斯里蘭卡燃料狂漲30%！新總理6度上任兼財長難抑通膨

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根據《路透社》報導，斯里蘭卡電力和能源部長維杰舍克拉（Kanchana Wijesekera）表示調漲油價是為了減少國內燃料消耗以應對能源危機，當天也一併批准調整運輸與其他服務收費標準，同時宣布公務人員只有在主管機關指示下才能在辦公室上班，並鼓勵人們在家工作減低燃料支出。
報導中亦提到，斯里蘭卡政府宣布調高燃料價格後，並未立即出現抗議或動亂；然而債務危機導致斯里蘭卡瀕臨破產，加上總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）及其兄弟、總理馬欣達‧拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）政府的民粹主義減稅措施，該國民眾以多次發起示威抗議要求長期把持國政的拉賈帕克薩兄弟為此下台，五月初
馬欣達・拉賈帕克薩已因反政府抗議者爆發流血衝突而辭去總理職務。
新上任的總理兼財政部長威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）曾在斯里蘭卡國會會服務45年，現年73歲的他不僅三次擔任總理，還曾在2005至2015年期間擔任了將近10年的總統，所屬政黨為斯里蘭卡最主要的在野黨；不過仍有反對派人士認為，威克瑞米辛赫曾於2015年到2019年擔任總理時，保護拉賈帕克薩家族免於面對貪污及其他不法行為的指控，此輪人事任命又是一次裙帶關係產物，人民要的是「全面性的改革」。
在威克瑞米辛赫之前的財政部長阿里‧薩布里（Ali Sabry）曾於4月初起，與IMF談判試圖取得該機構資金，這是在今年1月斯里蘭卡總統向中國要求債務重組未果後，少數能尋求的協助管道；不過世界銀行（The World Bank）亦表示，在該國建立適當的經濟政策框架前，並不打算向斯里蘭卡提供任何新的融資。
前財政部長阿里已於5月初，隨著前總理辭職、內閣解散而遞交了辭呈，威克瑞米辛赫將承接接下來與世界銀行、IMF的談判工作，外界預估他可能會向拉賈帕克薩提出一份內閣名單，並由總統任命這些內閣成員；美國駐斯里蘭卡大使鄭智允（Julie Chung）表示，她很期待與威克瑞米辛赫合作，並稱內閣任命案及「快速建立起具包容性的政府」，將會是解決危機和促進穩定的第一步。