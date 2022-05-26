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國民黨：我國兒童染疫死亡率與鄰國相比過高　應積極檢討

▲新冠肺炎兒童疫苗開打。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.26）
▲新冠肺炎兒童疫苗開打。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.26）

記者余祥／台北報導

2022-05-26 11:06:17

國民黨今（26）日表示，這週有多位6歲以下孩童因為Omicron重症引發腦炎而過世，無數人都為此感到難過，除了為小天使們哀悼，更重要的是必須檢討目前對於兒童染疫麻木不仁的蔡政府。與鄰國相比，我國兒童的染疫死亡率的確過高，國民黨提出三點呼籲，第一，考量醫療量能負擔的前提下，適度簡化染疫幼童的送醫過程及住院條件，讓染疫兒童及早獲得醫療照護；第二，除了增加兒童專責病床，也應設法解決當前兒童醫護人力短缺問題，第三，提高一線醫護人員對於染疫兒童中重症病徵敏感度，避免延誤染疫兒童就醫。

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國民黨指出，醫學界指出，Omicron住院死亡率高達流感7倍，未滿5歲幼童不能打疫苗預防，當前幼童染疫又無藥可用，目前我國累計12萬兒童染疫，其中14例重症，未滿10歲孩童6例死亡，且其中5位與兒童腦炎有關，父母們都非常憂心。

國民黨表示，面對兒童重症與死亡案例，衛福部長陳時中還說「沒想到死亡案例相對比較多」，過去號稱超前部署，甚至還敢誇口稱非常重視兒童權利，但指揮中心現在的狀況就像是將孩子的醫療權益棄之不顧。

國民黨指出，看看鄰近國家未滿十歲的兒童染疫後重症死亡率，日本為十萬分之0.55、南韓為十萬分之0.86、新加坡為0，台灣則高達十萬分之5，相較之下，我國兒童的染疫死亡率的確過高，各部立應該醫院都要設立小兒科加護病房，並積極檢討人員配給，希望部立醫院不要以營利為目標，給予補助與人員補充，指揮中心不能天天指報冰冷冷的數字，應對速度真的太慢了。

國民黨批，指揮中心目前僅增加兒童專責加護病床數，但未能面對解決醫護人員的人力缺口問題，日前已傳出部分醫院出現有病床卻無人力照護的情況，可以看出指揮中心的部署僅淪於表面。

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