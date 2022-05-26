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張善政突襲拜會邱奕勝　鄭運鵬：顯露國民黨高官高傲本性

▲張善政昨日突訪桃園市議會，企圖透過駐衛警代收要送給邱奕勝的禮物和卡片，最終吃下閉門羹。（圖／記者李春台翻攝）
▲張善政昨日突訪桃園市議會，企圖透過駐衛警代收要送給邱奕勝的禮物和卡片，最終吃下閉門羹。（圖／記者李春台翻攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-26 11:20:00

國民黨桃園市長參選人張善政日前二度拜會桃園市議長邱奕勝都撲空，引發議論。被視為綠營參選桃園市長可能人選的立委鄭運鵬今（26）日上午表示，國民黨突襲提名的做法對地方前輩太不禮貌，才搞得如此不愉快。這是最基本的做人處世問題，國民黨高官的高傲本性在一開始就露餡了，如果在1個月前就碰面，今天也不會鬧出這麼大風暴。

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鄭運鵬說，政黨政治即使內部再不愉快，禮貌會面是遲早的事情，只是國民黨突襲提名的做法對地方前輩太不禮貌，才搞得如此不愉快，任何人面對如此不被尊重的對待都會有情緒。

鄭運鵬表示，張善政在一開始接受國民黨主席朱立倫邀請參選，第一時間就該想到要尊重在地國民黨前輩。終究要做的禮貌拜會，為何不在提名前就去做呢？

鄭運鵬說，一位不會體貼自己黨內同志的人，未來也很難期待他懂得體貼桃園市民的需要。這是最基本的做人處世問題，國民黨高官的高傲本性在一開始就露餡了，如果在1個月前就碰面，今天也不會鬧出這麼大風暴。

鄭運鵬表示，以一個觀察者角度看待國民黨，當初前台北市議員羅智強意志很堅定地要到桃園參選，國民黨以不歡迎外來空降理由來排斥他，最後又找一個張善政空降，還是從更遠的花蓮來，這些都是國民黨自打嘴巴與不近人情地方，做到這種地步都是不必要的代價。

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