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最強證人！凱特摩絲：強尼戴普從沒推過我　網友嘆安柏GG

▲凱特摩絲作證從沒被強尼戴普推下樓梯。（圖／美聯社）
▲凱特摩絲作證從沒被強尼戴普推下樓梯。（圖／美聯社）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-26 11:43:232022-05-26 13:00:16

58歲強尼戴普與小23歲安柏赫德結束1年短命婚後互控家暴，近期在法庭上演「21世紀最大互告誹謗案」，日前安珀提到強尼傳出曾把超級名模、前女友凱特摩絲推下樓梯，凱特台灣時間昨（25日）以證人身分現身，嚴正否認一切，「強尼從來沒有推過我」，狠狠打臉安珀的說詞。

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▲強尼戴普（右）與前妻安柏赫德打官司，至今仍不願正眼瞧她一眼。（圖／美聯社／達志影像）
▲強尼戴普（右）蒞庭至今，仍不願正眼瞧安柏赫德一眼。（圖／美聯社）
昨誹謗案再開庭，人在英國的凱特摩絲，用視訊的方式提出證言，她表示，當年和強尼戴普交往時，兩人到牙買加渡假，某次她離開房間要下樓，不小心在樓梯上滑倒，傷及背部，她痛到大叫，強尼聽到立刻衝過來幫忙，並把她抱回房間休息，也火速聯絡醫療人員來治療她的傷勢。

▲強尼戴普觀看凱特摩絲視訊。（圖／美聯社）
▲強尼戴普觀看凱特摩絲視訊畫面。（圖／美聯社）
凱特摩絲回應律師提問，正色強調：「他（強尼戴普）從來沒有推我、踢我，或把我從任何樓梯上丟下去。」外國網友紛紛表示：「安柏怎麼敢扯那麼多謊，讓女人更難相信她」、「安柏赫德記著，這就是女生優雅的樣子」、「短短的證詞，力量卻非常強大」、「如果安柏勝訴，我會失去對人類僅存的一點信心」、「幹得好，凱特摩絲」！

當然也有聲援安柏赫德的網友，堅信安柏最終會贏得這場官司，「我們必須相信所有的女性！即使我們知道她們撒了謊，這是一種進步的表現」。（編輯：楊穎軒）

▲安柏赫德回憶遭強尼戴普施暴往事，忍不住痛哭失聲。（圖／美聯社）
▲安柏赫德日前回憶遭強尼戴普施暴往事，忍不住痛哭失聲。（圖／美聯社）

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