大學法修訂暫緩？台學聯籲院會增列《大學法》修正案

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他認為，這些匿名言論與聲明體現校園中民主的缺乏、以及校長對青年參與公共事務的恐懼，目前尚未看到此案列入明天立法院院會排程，呼籲朝野立委依立法院議事規則第17條，在院會連署增列《大學法》修正案，並儘速通過，共創更好的校園。
台大學研究生協會會長當選人許冠澤指出，過去東華大學曾發生「是否要建置校門門禁柵欄設施」的爭議，當時公開或匿名的校園社群平台、校園公聽會上，輿論皆一面倒的反對設置，但校務會議仍以50：19同意票占多數表決通過，原因就出在學生代表僅11名、比例過低，讓校務會議淪為校方以多數優勢輾壓過關的「橡皮圖章」。
他說，1/5的比例就整體會議而言仍是相對少數，絕對不會變成由學生主導會議，如此調整的意義在於「縮小過去懸殊比例」、讓學校願意傾聽學生意見；本學年度台大在校生有32923名、教授3511名，輔大學生25760名、教授2023名，各校生師比約落在10比1，現行校務會議的代表組成比例卻完全相反，他認為，《大學法》修正案的調整已是相當折衷的方案，呼籲立委盡速通過修法。
台灣師範大學學生會理事長馮輝倫也說，台師大過往便有學生會的提案在校務會議常設委員會中被校方排除，2週前的校務會議，學生會的提案也被眾師長反對，致使學生會的提案在少量討論下被否決；占校園群體最多的學生在校務會議上擁有的話語權竟只有1/10，相當不合理。
對於國立大學校院協會認為「大幅提高學生代表占比將會壓縮其他領域代表的權益」，台學聯常務理事陳思妤表示，校長透過任命或圈選行政及學術主管的權力，能夠掌握的席次甚至逼近整個校務會議半數，卻宣稱學生代表提升會降低會議代表的多元性，這樣的邏輯恕難苟同。
陳思妤指出，國大協聲稱「牛津大學、美國加州大學系統、史丹佛大學等校的校務會議無學生代表」，但經過查證並非事實，牛津大學以人數比例來看，每40位學生就有1個學生代表參加各級校務會議；UC Berkeley則是每100位研究生就有1位學生代表，各級行政委員會的學生代表皆為學生自願報名且無數量限制。
對於國大協稱學生具有短期流動性，對學校的中長程發展了解較不足。陳思妤駁斥，學生代表皆花費大量心力與時間，積極在會議前認真研究議案、逐案進行討論、收集學生意見，並在會議上提出建議，學校應該要凝聚師生共同想像，並以之作為「學校的中長程發展」，而不是把特定族群的聲音排除在外。
她說，現制下大學校長專權獨大，破壞校園民主、違背程序正義早已司空見慣，而學生長期參與校務時被忽視、排擠、幼體化、不被信任，盼透過《大學法》修法改善學生處境；學生的凝聚力與能動性在校務推展上一直都是不可或缺的改革推力，請校長們勿再忽視學生訴求，也盼立委們一同為鞏固校園民主而努力。