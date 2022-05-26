新疆警察檔案外洩！習近平反嗆不須指教、大談中國式人權
中國長期打壓維吾爾人等少數民族遭國際社會譴責，隨著聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）六天的訪中之旅推進，全球媒體公布一份「新疆警察檔案」（Xinjiang Police Files）成為中國政府「種族滅絕」犯罪的鐵證；中國領導人習近平也安排與巴舍萊視訊對話，稱中國走出一條「適合本國國情的人權發展道路」，還反擊西方國家對中國侵害人權的批評，聲稱中國不需要「頤指氣使的教師爺」。
巴舍萊的訪中之旅昨（25）日邁入第三天，此趟訪中行程內巴舍萊將走訪新疆的喀什和烏魯木齊地區，了解當地的人權問題，但中國政府事前卻表示巴舍萊的行程將採取「閉環」方式，不開放媒體隨行，引發不少爭議；根據中國外交部說法，昨日她與習近平進行視訊談話，習近平主張中國不該「全盤照搬」外國的人權制度，否則會「水土不服」。
習近平稱，中國走出一條「適合本國國情的人權發展道路」，並為當局政策辯護「人權問題上不存在十全十美的『理想國』」，並反擊歐美將人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，以人權為藉口干涉別國內政，表示中國不需要對著別國頤指氣使的「教師爺」。
中方表示，巴舍萊對中國保護人權表達欽佩，巴舍萊本人則在推特上表示，能直接跟習近平討論中國人權議題，是場「很有價值」的會面，這也是聯合國人權高專17年來首次訪中，她將與中國政府和社會各界人士廣泛接觸、直接溝通。
然而在駭客外洩「新疆警察檔案」且經全球媒體公布前，巴舍萊訪中之旅並未宣布有與習近平對談行程，外界認為這是因為北京對於該份外流文件感到難堪，臨時安排與巴舍萊展開視訊對話；《德國之聲》引述專家分析，表示聯合國這次訪問「表演性質」居多。
專家續指，在中國官媒報導過程中，雙方談話絲毫未提新疆迫害維族問題，而官媒明顯將巴舍萊的訪問作為替中國人權狀況背書的機會；美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）亦稱，這場調查明顯是個錯誤，他認為聯合國人權專員不應在「受到限制」的情況下赴中調查，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）亦要求中國允許聯合國人權專員不受限制地進入新疆地區進行徹底評估。
此前一份由不具名駭客竊取中國公安局伺服器的「新疆警察檔案」，經全球各國權威媒體查證後揭露，成千上萬遭中國囚禁、槍殺的維吾爾族等少數族裔名單、照片與新疆「再教育營」和正規監獄現況畫面，成為中國政府「種族滅絕」犯罪的鐵證，對此，中國外交部僅反批這批外流文件是「抹黑新疆的反中勢力拼湊出的材料」。