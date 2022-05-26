男工程師搭北捷「露鳥」做猥褻動作！遭捷警查獲送辦

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捷警隊立即調閱案發沿線監視器畫面追查，結果發現涉案男子行徑相當大膽囂張，案發當天的10分鐘內竟接連對3女犯案，他首先4月29日上午9時27分於捷運南港展覽館站手扶梯緊跟1名女乘客身後，步行途中疑露出下體做猥褻不雅動作。
隨後，涉案男子在同日上午9時37分於捷運板南線往忠孝新生站車廂內，又連續對兩女做同樣犯行，其中1女驚覺後立即斥責並離開座位。
捷警循線查獲犯嫌為從事科技業工程師的35歲詹男，研判他是為尋找刺激才犯案，全案依涉妨害風化罪送辦。
不料捷警隊5月初又接獲類似乘客報案，稱有男子在車廂內公然做出猥褻不雅動作，經比對影像偵查後，查獲犯嫌為35歲吳男，詢後同樣依涉妨害風化罪法辦。
根據捷警隊統計資料顯示，今年迄今在捷運系統內發生妨害風化案件計3件，依刑法第234條規定，意圖供人觀覽，公然為猥褻行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣9000元以下罰金，呼籲勿以身試法。（編輯：李亨山）1110526
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